Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent hoger. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,1 procent in het rood op 737,24 punten.

De belegger wacht een drukke dag met bedrijfscijfers en is in afwachting van de uitkomst van een tweedaagse vergadering door de Federal Reserve. Veranderingen in het monetaire beleid worden niet verwacht, maar marktkenners hopen wel op meer duidelijkheid over het moment waarop de Amerikaanse centrale bank de geldkraan begint dicht te draaien.

"We verwachten dat voorzitter Jerome Powell niet zover zal gaan dat hij aankondigt dat taperen eraan zit te komen", aldus econoom Matthew Luzzetti van Deutsche Bank

De Aziatische beurzen noteerden woensdag opnieuw in het rood. Vooral Chinese aandelen leverden voor de vierde handelsdag op rij opnieuw flink aan waarde in. Koerswinsten bij banken werden tenietgedaan door zwakke autoaandelen.

"Het ingrijpen door Chinese toezichthouders drukt op de risicobereidheid van beleggers wereldwijd, maar de impact zal beperkt blijven", zo voorziet strateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Het sentiment loopt een deuk op, omdat China de aanjager van de mondiale groei is geweest in de afgelopen jaren en nu de Chinese beurzen zo onder druk staan, wordt die groei in twijfel getrokken", aldus Kassam. "Alle factoren die op de mondiale groei drukken zullen een effect hebben op de markten, maar in dit geval zal de impact beperkt blijven."

De Amerikaanse beurzen deden dinsdag nog een stap terug, waarmee een einde kwam aan een winstreeks van vijf handelsdagen. Verliezen bij grote technamen als Amazon.com en Google-moeder Alphabet drukten op de markt, terwijl ook de aandelen van luchtvaart- en cruisemaatschappijen achterbleven.

Een sterke rally zorgde ervoor dat de S&P 500-index dit jaar al 17 procent hoger staat, terwijl de Nasdaq-beurs 14 procent won.

"Het verlies [van dinsdag] is niets meer dan winstneming na een aardige rally in de afgelopen week", aldus Jason Vaillancourt van Putnam Investments.

In de afgelopen week bleken beleggers overwegend enthousiast over de sterke bedrijfscijfers en opbeurende verwachtingen van grote Amerikaanse bedrijven. Tegelijk worden de risico's van de deltavariant van het coronavirus, verstoringen in de aanvoerketen, een hogere inflatie en een afkoelende wereldeconomie ingeschat.

Ook in de Verenigde Staten stijgen de besmettingscijfers, waardoor beleggers zich afvragen of het economisch herstel wel zo robuust zal zijn als verwacht. Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention adviseerde dinsdag dat ook gevaccineerde mensen zouden moeten dragen in openbare ruimtes waar de kans op besmetting groot is.

"Niet alleen de deltavariant, maar ook andere varianten zullen een rol spelen", zo voorziet CEO Loreen Gilbert van WealthWise Financial Services. "Hoe gaan bedrijven en mensen hiermee om nu de coronacrisis lijkt aan te houden?"

Beleggers keken dinsdagavond vooral naar cijfers van techreuzen. Microsoft boekte opnieuw een recordomzet in het afgelopen kwartaal, terwijl Alphabet de omzet ook fors zag aantrekken, dankzij de advertentietak. Apple boekte een recordwinst in het afgelopen kwartaal, nadat klanten massaal nieuwe iPhones en andere apparaten kochten.

De olieprijs daalde dinsdag. Op een settlement van 71,65 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper. In de Aziatische handel vanochtend herstelde de olieprijs licht met een plus van 0,6 procent.

Nu OPEC+ de productie geleidelijk verder gaat verhogen, is de aandacht van de aanbodkant verschoven naar de vraagkant, volgens marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management.

Hij denkt niet dat de wekelijkse olievoorradenrapporten de WTI-prijs flink in beweging zullen zetten. Het rentebesluit van de Federal Reserve is mogelijk wel van enige invloed, aldus de marktkenner van SIA Wealth Management.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1819. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar ook op 1,1819.

Bedrijfsnieuws

ASM International heeft dinsdagavond meevallende resultaten gemeld, nadat de halfgeleiderspecialist begin deze maand al liet weten dat de resultaten ruim boven de eerder afgegeven outlook zullen uitkomen. In het lopende derde kwartaal verwacht ASMI een omzet van 400 tot 430 miljoen euro en voor 510 tot 530 miljoen euro aan orders.

Vopak heeft in het tweede kwartaal van 2021 de winst onder druk zien staan ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst van Vopak daalde op jaarbasis van 83,4 miljoen euro, ofwel 0,66 euro per aandeel, naar 76,1 miljoen euro of 0,61 euro per aandeel. Een kwartaal eerder werd een winst geboekt van 73,1 miljoen euro. Vopak blijft optimistisch over de groeiprojecten uit 2020 en 2021.

SBM Offshore heeft contracten getekend met het Braziliaanse Petrobras voor de lease en exploitatie van de FPSO Almirante Tamandaré, nadat een intentieverklaring in februari dit jaar al werd aangekondigd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde dinsdag 0,5 procent bij een slot van 4.401,46 punten, Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.058,52 punten en de Nasdaq leverde 1,2 procent in en eindigde op 14.660,58 punten.