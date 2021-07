Starbucks heeft last van stijgende kosten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar beter gepresteerd dan verwacht dankzij het economisch herstel sinds de coronacrisis, maar de Amerikaanse koffieketen waarschuwde ook voor hogere kosten door de oplopende inflatie. In de verslagperiode kwam de omzet uit op 1,15 miljard dollar, of 0,97 dollar per aandeel, waar Starbucks in dezelfde periode een jaar eerder nog een verlies van 678 miljoen dollar in de boeken zette. De aangepaste winst van 1,01 dollar was beter dan de 0,78 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet steeg van 4,22 miljard naar 7,50 miljard dollar, waar de markt 7,29 miljard dollar voorspelde. De vergelijkbare winkelomzet steeg met 73 procent. In het vierde kwartaal rekent Starbucks op een vergelijkbare groei van 18 tot 21 procent. Over heel 2021 werd de koffieketen iets positiever over de omzetontwikkeling. Die werd aan de onderkant van de bandbreedte opwaarts bijgesteld van 28,5 miljard naar 29,1 miljard dollar. Aan de bovenkant rekent Starbucks nog steeds op 29,3 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel komt niet langer uit tussen 2,90 en 3,00 dollar maar volgens Starbucks op 3,20 tot 3,25 dollar. Het aandeel daalde nabeurs op wall Street ruim 3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

