Recordkwartaal Microsoft

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen. Dat bleek dinsdagavond uit de kwartaalrapportage van het Amerikaanse techbedrijf. De omzet steeg in het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar van 38,03 miljard naar 46,15 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 44,1 miljard omzet volgens FactSet. De omzet uit de cloud van Azure met 51 procent en voor de gehele tak Intelligent Cloud met 30 procent naar 17,4 miljard dollar. Voor Azure voorspelden analisten een groei van 42 procent. Naast clouddiensten zet Microsoft ook in toenemende mate in op computerspellen. In maart nam het voor 7,5 miljard dollar ZeniMax Media over, de maker van het populaire spel Doom. De nettowinst steeg afgelopen kwartaal van 1,46 dollar naar 2,17 dollar, of 16,46 miljard dollar per aandeel. Hier voorspelden analisten 14,6 miljard dollar of 1,92 dollar per aandeel. Over heel het afgelopen boekjaar wist Microsoft voor de eerst in zijn geschiedenis ruim 60 miljard dollar aan omzet te behalen. Het aandeel Microsoft daalde dinsdag, ondanks de meevallende cijfers, in de handel nabeurs met 2,4 procent. In de reguliere handelde eindigde het aandeel 0,9 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

