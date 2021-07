Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald. Op een settlement van 71,65 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper. Nu OPEC+ de productie geleidelijk verder gaat vehogen, is de aandacht van de aanbodkant verschoven naar de vraagkant, volgens marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management. De vraag naar olie is "gevangen in dezelfde onzekerheid over de mogelijke gevolgen van [de delta]golf en Chinese overheidsinterventie in de economie als de aandelenmarkten", aldus de marktkenner. Cieszynski verwacht dat de olieprijs voorlopig zal bewegen in een bandbreedte van 65 tot 77 dollar. Hij denkt niet dat de wekelijkse olievoorradenrapporten WTI flink in beweging zullen zetten. Het rentebesluit van de Federal Reserve is mogelijk wel van enige invloed, aldus de marktkenner van SIA Wealth Management. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

