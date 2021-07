Nikola onder druk na aandelenverkoop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Nikola Corp stonden dinsdag onder druk nadat uit een registratie bij toezichthouder SEC bleek dat een aantal aandeelhouders zijn volledige belang in de maker van elektrische voertuigen verkoopt. Het aandeel Nikola verloor ruim 4 procent. Uit een registratie bij de Securities and Exchange Commission van donderdag blijkt dat aandeelhouders Quasar Energy Partners, Philipp Brothers Fertilizer en Little Brothers hun volledige belang in Nikola verkopen. Het gaat in totaal om 1.682.267 aandelen, wat neerkomt op 0,4 procent van de uitstaande aandelen, of omgerekend 24 miljoen dollar. Nikola gaf aan zelf niks van de opbrengst te zullen ontvangen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

