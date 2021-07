Wall Street koerst lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag lager, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index daalde 1,1 procent, Dow Jones index verloor 0,7 procent en de Nasdaq leverde zelfs 2,2 procent in. Het sentiment wordt momenteel bepaald door de vrees voor nog meer bemoeienis van de Chinese overheid bij beursgenoteerde bedrijven, nadat afgelopen weekend bekend werd dat de Chinese bijlesbedrijven, die middelbare scholieren klaarstomen voor de toelatingsexamens van de Chinese universiteiten, geen winst meer mogen maken. Ook de grote internet- en technologiebedrijven worden verder beperkt in hun doen en laten. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees verder op de onzekerheid door de toenemende gevallen van het coronavirus. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de orders voor duurzame goederen in de VS in juni met 0,8 procent gestegen, waar op een plus van 2,0 procent was gerekend. Verder stegen de huizenprijzen in mei in de VS en verbeterde het consumentenvertrouwen zoals Conference Board dat meet, licht. Verder startte vandaag de tweedaagse rentevergadering van de Federal Reserve. Morgenavond volgt het rentebesluit. Veranderingen in het monetaire beleid worden niet verwacht, maar marktkenners hopen wel op meer duidelijkheid over het moment waarop de Amerikaanse centrale bank de geldkraan begint dicht te draaien. "We verwachten dat voorzitter Jerome Powell niet zover zal gaan dat hij aankondigt dat taperen eraan zit te komen", aldus econoom Matthew Luzzetti van Deutsche Bank De euro/dollar noteerde dinsdagavond op 1,1839. Een vat WTI-olie werd een procent goedkoper en handelde op 71,31 dollar. Bedrijfsnieuws Het is een drukke dag met cijfers. Maandagavond nabeurs kwam Tesla al met cijfers. De fabrikant zag de omzet bijna verdubbelen en troefde daarmee de analistenverwachtingen af. Er werden 200.000 voertuigen afgeleverd. Tesla boekte een winst van ruim 1,1 miljard dollar. Het aandeel daalde toch 4 procent omdat de chiptekorten de productie van het bedrijf nog steeds parten spelen. Daarnaast stonden techaandelen dinsdag sowieso onder druk. UPS heeft in het tweede kwartaal van 2021 zowel de omzet als de winst flink zien stijgen en presteerde beter dan verwacht. Het aandeel ging 8 procent lager. 3M zag in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten stijgen en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. 3M rekent voor dit jaar zowel op meer omzet als winst dan het deed bij de rapportage van de resultaten over het eerste kwartaal. Het aandeel daalde een procent. General Electric heeft na het tweede kwartaal ook de outlook voor het hele boekjaar aangepast. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 9 procent en op aangepaste basis steeg het resultaat van een verlies van 0,14 dollar per aandeel naar een winst van 0,05 dollar. Het aandeel steeg een procent. Vanavond nabeurs overleggen Apple, Microsoft en Alphabet, moederbedrijf van Google, cijfers. Woensdag rapporteert Facebook cijfers en donderdag Amazon. Vanmiddag meldde HP Inc. de overname van Teradici, dat veilig remote werken op pc’s, chromebooks en tablets mogelijk maakt. HP meldde niet hoeveel er met de overname is gemoeid. Het aandeel verloor 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

