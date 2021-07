Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,5 procent op 458,65 punten, de Duitse DAX daalde 0,6 procent op 15.519,13 punten, de Franse CAC 40 leverde 0,7 procent in bij een stand van 6.531,92 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 6.996,08 punten.

"Zorgen over het harde ingrijpen door Chinese toezichthouders leiden tot terughoudendheid onder beleggers", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De inmenging in diverse sectoren binnen de Chinese economie die afhankelijk zijn van buitenlands kapitaal, zorgde ervoor dat beleggers massaal uit Chinese aandelen stappen, vooral degene met een notering buiten China." Volgens Hewson is de vraag of China van plan is om in meer sectoren in te grijpen.

Het aankomende rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag zorgt er ook voor dat beleggers terughoudend zijn, volgens SEB. "Het rentebesluit zal, samen met cijfers over groei- en inflatiecijfers, het marktsentiment kunnen bepalen voor de komende weken. Wij denken dat de Fed tevreden is met de huidige verwachtingen in de markt, dus we verwachten morgen geen grote verrassingen", aldus SEB.

De euro/dollar noteerde dinsdag rond het slot op 1,1832. Een vat WTI-olie werd iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Reckitt Benckiser is in de eerste helft van dit jaar in de rode cijfers gedoken, nadat de omzet lager uitviel en de kosten stegen. Het aandeel daalde in Londen meer dan 8 procent.

In Frankfurt ging Bayer bijna 2 procent lager. In Leverkusen was een grote explosie vlakbij een fabriek van de chemiereus.

Randstad daalde 6 procent, na volgens Jefferies zwakke cijfers in de VS. Toch is de uitzender de coronacrisis alweer te boven.

KPN heeft in het tweede kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzetontwikkeling conform verwachting was. Ook werd een inkoopprogramma van eigen aandelen gestart ter waarde van 200 miljoen euro. Het aandeel won in Amsterdam ruim 2 procent.

Prosus maakte opnieuw een koersval op het Damrak. Nadat maandag al zo'n 9 procent van de beurswaarde in rook opging, was het verlies dinsdag op het slot ruim 7 procent. Chinese toezichthouders zijn van plan om Chinese techbedrijven, waaronder Tencent, hard aan te pakken.

Worldline heeft in de eerste helft van 2021 een vlakke omzet geboekt, maar wist de vrije kasstroom wel te verdubbelen. Het aandeel daalde bijna 9 procent en was daarmee de grootste daler in Parijs.

In Parijs daalde LVMH licht na cijfers en sectorgenoot Hermes moest op het slot een procent laten gaan.

Just Eat Takeaway.com won ruim 4 procent. De maaltijdbezorger moet een combinatie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot onderzoeken en activiteiten die niet tot de kern worden gerekend verkopen. Dit vindt aandeelhouder Cat Rock Capital Management. In Duitsland daalde Delivery Hero 3,1 procent en in Londen ging Deliveroo fractioneel hoger.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa daalden de Amerikaanse beurzen tot 2 procent.