Prosus en Randstad onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft dinsdag verder terrein verloren, nadat maandag ook al een rode dag was op het Damrak. De AEX sloot dinsdag 1,1 procent lager op 737,24 punten. Daarmee raakt de recordstand van rond de 750 punten die vorige week werd bereikt, weer uit zicht.

Technisch analist Bas Heijink van ING verwacht geen duurzame verdere stijging in de komende weken naar aanzienlijk hogere niveaus.

"Er zijn in het langeretermijnbeeld namelijk genoeg signalen dat we in een laatste, zeer ‘euforische’ -overdreven enthousiaste- fase zitten", aldus Heijink.

Zolang de AEX in het kortetermijnbeeld boven de zone van 714 tot 718 punten blijft, "blijft de kans aanwezig op hogere toppen", aldus de technisch analist van ING. Onder deze zone "treedt de eerste duidelijke verzwakking op en ontstaat meer druk richting de 699 en uiteindelijk de cruciale 678-bodem."

Het sentiment op de beurzen verklaarde zijn collega Simon Wiersma dinsdag door de koersval bij Chinese techbedrijven. Beleggers vrezen nog meer bemoeienis van de Chinese overheid bij beursgenoteerde bedrijven, nadat afgelopen weekend bekend werd dat de Chinese bijlesbedrijven, die middelbare scholieren klaarstomen voor de toelatingsexamens van de Chinese universiteiten, geen winst meer mogen maken. Ook de grote internet- en technologiebedrijven worden verder beperkt in hun doen en laten.

Techbedrijven krijgen deze week sowieso aandacht want grote namen als Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook en Amazon openen de komende dagen de boeken. De eerste drie doen dat vanavond al.

Verder zijn beleggers in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve van morgenavond. Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe voorspelt dat de Fed weinig richting zal geven over het verloop van zijn monetaire beleid en vooral tijd zal willen winnen, zeker nu de deltavariant van het coronavirus het economisch herstel mogelijk gaat belemmeren.

De euro/dollar noteerde dinsdag rond het slot op 1,1832. Een vat WTI-olie werd iets goedkoper.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging de aandacht uit naar de reactie op de cijferrapportages van KPN en Randstad. De uitzender daalde meer dan 6 procent, terwijl het telecombedrijf juist bijna 2 procent won. Jefferies sprak van zwakke resultaten in de Verenigde Staten van Randstad, maar KBC Securities zag wel ruimte om het koersdoel voor de uitzender te verhogen van 64,00 naar 71,00 euro.

De resultaten van KPN noemden analisten vooral conform verwachting, waarbij ING wel te spreken was over de aankondiging van een aandeleninkoop van 200 miljoen euro.

Besi verloor ruim 3 procent na cijfers, hoewel de Duivense onderneming in het tweede kwartaal beter dan verwacht presteerden dankzij een volgend ING "indrukwekkende" uitbreiding van de capaciteit. "Besi verhoogde ook nog eens het aandeleninkoopprogramma van 125 naar 185 miljoen euro", vulde Kempen aan. Sectorgenoot ASMI komt nabeurs met cijfers. Dit aandeel leverde XXX procent in.

Just Eat Takeaway.com was koploper in de AEX met een winst van ruim 4 procent. De maaltijdbezorger moet een combinatie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot onderzoeken en activiteiten die niet tot de kern worden gerekend verkopen. Dit vindt aandeelhouder Cat Rock Capital Management.

Prosus maakte opnieuw een koersval. Nadat maandag al zo'n 9 procent van de beurswaarde in rook opging, was het verlies voor de hekkensluiter in de AEX dinsdag op het slot meer dan 7 procent. Chinese toezichthouders zijn van plan om Chinese techbedrijven, waaronder Tencent, hard aan te pakken.

In de AMX domineerde het rood ook de koerstabellen. Alfen, Eurocommercial en InPost daalden tot 3,5 procent. De winsten waren minimaal. Koploper Fagron steeg een half procent en Aperam wist ook een bescheiden winst uit het vuur te slepen. Woensdag voorbeurs opent de fabrikant van roestvaststaal de boeken.

In de AScX won Nedap ruim 2 procent. Accell en Vivoryon stonden net als maandag onder druk en leverden respectievelijk 7 en 3 procent in. Wereldhave verloor ruim 4 procent na een winstwaarschuwing. Wereldhave presteerde in het afgelopen halfjaar redelijk, maar het Franse vastgoed werd voor een te lage prijs verkocht, zo oordeelde analist Herman van der Loos van Degroof Petercam.

Het lokaal genoteerde Beter Bed daalde bijna 5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam daalden de Amerikaanse beurzen tot 2 procent.