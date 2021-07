Rode koersen in Europa

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren dinsdag rond het middaguur lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 459,22 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 15.533,15 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 6.555,30 punten. De Britse FTSE 100 noteerde een half procent lager op 6.988,37 punten.

"Zorgen over het harde ingrijpen door Chinese toezichthouders leiden tot terughoudendheid onder beleggers", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De inmenging in diverse sectoren binnen de Chinese economie die afhankelijk zijn van buitenlands kapitaal, zorgde ervoor dat beleggers massaal uit Chinese aandelen stappen, vooral degene met een notering buiten China." Volgens Hewsons is de vraag of China van plan is om in meer sectoren in te grijpen.

Verder zijn beleggers vooral afwachtend volgens analisten van SEB. Het aankomende rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag zorgt ervoor dat beleggers terughoudend zijn, zo ziet SEB. "Het rentebesluit zal, samen met cijfers over groei- en inflatiecijfers, het marktsentiment kunnen bepalen voor de komende weken. Wij denken dat de Fed tevreden is met de huidige verwachtingen in de markt, dus we verwachten morgen geen grote verrassingen", aldus SEB.

Beleggers moeten zich volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade echter niet al te veel zorgen maken, omdat de Fed naar verwachting haar dovish houding in de komende maanden zal handhaven.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1776. De olieprijzen daalden licht.

Op het bedrijfsvlak is vandaag sprake van waarschijnlijk de belangrijkste cijferdag van het seizoen. Vandaag nabeurs overleggen Apple, Microsoft en Alphabet, moederbedrijf van Google, cijfers. Woensdag rapporteert Facebook en donderdag complementeert Amazon de ‘Big Five’.

Beleggers zullen ook oog hebben voor macrocijfers met de vrijgave van de Amerikaanse orders voor duurzame goederen in juni, de Case Shiller huizenprijzenindex en het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli.

Bedrijfsnieuws

Reckitt Benckiser is in de eerste helft van dit jaar in de rode cijfers gedoken, nadat de omzet lager uitviel en de kosten stegen. Het aandeel daalde in Londen maar liefst 8,3 procent.

In Frankfurt ging Bayer 2,4 procent lager. In Leverkussen is een explosie geweest waarbij mogelijk Bayer betrokken is.

Randstad daalde 6,5 procent, na volgens Jefferies zwakke cijfers in de VS. Toch is de uitzender de coronacrisis al weer te boven.

KPN heeft in het tweede kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzetontwikkeling conform verwachting was. Ook werd een inkoopprogramma van eigen aandelen gestart ter waarde van 200 miljoen euro. Het aandeel won 1,8 procent.

Worldline heeft in de eerste helft van 2021 een vlakke omzet geboekt, maar wist de vrije kasstroom wel te verdubbelen. Het aandeel daalde ruim 8 procent en was daarmee de grootste daler in Parijs.

In Parijs steeg LVMH 1,7 procent na cijfers en sectorgenoot Hermes won 0,8 procent.

Ook vandaag leverde Prosus, met een groot belang in de Chinese internetreus Tencent, weer 7,8 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,5 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent hoger op 4.422,30 punten. De Dow Jones index eindigde eveneens 0,2 procent in het groen op 35.144,31 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg fractioneel tot 14.840,71 punten.