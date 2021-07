Valuta: dollar wint iets aan kracht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar loopt iets op ten opzichte van de euro in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag. Veranderingen in het monetaire beleid worden niet verwacht, maar marktkenners hopen wel op meer duidelijkheid over het moment waarop de Amerikaanse centrale bank de geldkraan begint dicht te draaien. "We verwachten dat voorzitter Jerome Powell niet zover zal gaan dat hij aankondigt dat taperen eraan zit te komen", aldus econoom Matthew Luzzetti van Deutsche Bank. Macro-economisch moet het nieuws vandaag uit de VS komen. Daar staan de orders voor duurzame goederen gepland, net als cijfers van Case Shiller over de huizenprijzen en het consumentenvertrouwen. Die laatste wordt berekend door de Conference Board. Vrijdag is het de beurt aan de Universiteit van Michigan. De euro/dollar handelde dinsdag op 1,1778. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

