Prosus opnieuw onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs daalde dinsdagochtend 0,9 procent tot 738,54 punten, waarbij Prosus en Randstad flinke verliezen lieten optekenen. "Aan de koersval van Chinese tech-bedrijven is vanmorgen nog geen eind gekomen", zo zag investment manager Simon Wiersma van ING. Beleggers vrezen nog meer bemoeienis van de Chinese overheid bij beursgenoteerde bedrijven, nadat dit weekend bekend werd dat de Chinese bijlesbedrijven, die middelbare scholieren klaarstomen voor de toelatingsexamens van de Chinese universiteiten, geen winst meer mogen maken. Ook de grote internet- en technologiebedrijven worden verder beperkt in hun doen en laten. Techreus Tencent verloor in Azië vanochtend nog eens 7,5 procent na het verlies van 7,7 procent gisteren. "Dat beloofde vandaag al niet veel goeds voor de koers van Prosus in Amsterdam", aldus Wiersma. Dit aandeel ging vanochtend opnieuw hard onderuit. "De zorgen over een flinke ommekeer in het beleid van China doet het marktsentiment geen goed", aldus SEB. Verder zijn beleggers vooral afwachtend volgens analisten van SEB. Het aankomende rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag zorgt ervoor dat beleggers terughoudend zijn, zo ziet SEB. "Het rentebesluit zal, samen met cijfers over groei- en inflatiecijfers, het marktsentiment kunnen bepalen voor de komende weken. Wij denken dat de Fed tevreden is met de huidige verwachtingen in de markt, dus we verwachten morgen geen grote verrassingen", aldus SEB. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1776. De olieprijzen daalden licht. Op het bedrijfsvlak is vandaag sprake van waarschijnlijk de belangrijkste cijferdag van het seizoen. Vandaag nabeurs overleggen Apple, Microsoft en Alphabet, moederbedrijf van Google, cijfers. Woensdag rapporteert Facebook en donderdag complementeert Amazon de ‘Big Five’. Beleggers zullen ook oog hebben voor macrocijfers met de vrijgave van de Amerikaanse orders voor duurzame goederen in juni, de Case Shiller huizenprijzenindex en het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging de aandacht uit naar de reactie op de cijferrapportages van KPN en Randstad. De uitzender daalde 6,4 procent, terwijl het telecombedrijf juist 1,6 procent won. Jefferies sprak van zwakke resultaten in de Verenigde Staten van Randstad, maar KBC Securities zag wel ruimte om het koersdoel voor de uitzender te verhogen van 64,00 naar 71,00 euro. De resultaten van KPN noemden analisten vooral conform verwachting, maar ING bleek wel te spreken over de aankondiging van een aandeleninkoop van 200 miljoen euro. Besi verloor 0,2 procent na cijfers, hoewel de Duivense onderneming in het tweede kwartaal beter dan verwacht presteerden dankzij een volgend ING "indrukwekkende" uitbreiding van de capaciteit. "Besi verhoogde ook nog eens het aandeleninkoopprogramma van 125 naar 185 miljoen euro", vulde Kempen aan. Just Eat Takeaway.com won 1,9 procent. De maaltijdbezorger moet een combinatie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot onderzoeken en activiteiten die niet tot de kern worden gerekend verkopen. Dit vindt aandeelhouder Cat Rock Capital Management. Prosus maakte opnieuw een koersval van 8,2 procent. Chinese toezichthouders zijn van plan om Chinese techbedrijven, waaronder Tencent, hard aan te pakken. In de AMX bleven de koersuitslagen beperkt. Alleen Inpost en Alfen daalden met meer dan twee procent. WDP steeg met 0,3 procent. In de AScX won Nedap 1,0 procent. Wereldhave verloor juist 1,8 procent na het afgeven van een outlookverlaging. Wereldhave presteerde in het afgelopen halfjaar redelijk, maar het Franse vastgoed werd voor een te lage prijs verkocht, zo oordeelde analist Herman van der Loos van Degroof Petercam. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

