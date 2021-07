Aandeelhouder Just Eat Takeaway kritisch

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway moet een combinatie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot onderzoeken en activiteiten die niet tot de kern worden gerekend verkopen. Dit vindt althans Cat Rock Capital Management.

De opbrengsten moet de maaltijdbezorger uit Amsterdam investeren in groei en het terugkopen van aandelen die zijn gebruikt voor de overname van het Amerikaanse Grubhub.

Volgens de kritische aandeelhouder, die volgens de AFM een belang van ruim 4 procent heeft in Just Eat Takeaway maar zelf een belang van 4,7 procent meldt, slaagde de maaltijdbezorger er niet in om beter met beleggers te communiceren sinds de beursgang. Daardoor is het bedrijf "zwaar ondergewaardeerd" en kwetsbaar voor overnamepogingen tegen veel te lage waarderingen, vreest Cat. De Amerikaanse concurrent DoorDash is volgens Cat maar liefst vier keer zo veel waard.

En dat is jammer, aldus Cat, want Just Eat Takeaway heeft enorme potentie. "We vinden JET een fantastische online maaltijdbezorger", maar "Just Eat moet wel leveren", aldus Alex Captain, de oprichter van Cat Rock.

Het aandeel Just Eat Takeaway stijgt dinsdag 1,5 procent.