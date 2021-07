Beursblik: Besi profiteert van Apple, Intel en TSMC Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal flink beter dan verwacht gepresteerd, dankzij Apple, Intel en TSMC. Dit concludeerde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen. De winst per aandeel van 1,23 euro lag liefst 30 procent hoger dan Van Putten had verwacht. De omzet lag dan ook 13 procent hoger dan de bovenkant van de bandbreedte die Besi zelf had afgegeven, verduidelijkte de analist. Die omzet leverde ook nog eens een recordmarge van 62,1 procent op. "Besi verhoogde ook nog eens het aandeleninkoopprogramma van 125 naar 185 miljoen euro", vulde Van Putten aan. De nieuwe orders ter waarde van 200 miljoen euro verrasten niet, aldus de analist. In combinatie met de outlook voor het derde kwartaal, meent Van Putten dat de analistenconsensus voor 2021 flink omhoog moet. De analist heeft een koopadvies op Besi. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

