Beursblik: Amerikaanse prestaties Randstad zwak

(ABM FN-Dow Jones) De groei van Randstad in de VS is zwak gelet op het vroeg-cyclische herstel van de Amerikaanse economie. Dit schreven analisten van zakenbank Jefferies dinsdag naar aanleiding van de kwartaalrapportage van de mondiaal actief zijnde en van oorsprong Nederlandse uitzender.

Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten kwam in het tweede kwartaal uit op 260 miljoen euro met een marge van 4,3 procent. Dit was beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien, maar ook minder dan her en der was gehoopt, aldus Jefferies. Het resultaat in Amerika was volgens de zakenbank zelfs minder dan verwacht.

De operationele mogelijkheden voor winstoptimalisatie raken daarnaast uitgeput en bovendien lopen de investeringen in personeel weer op, benadrukte de bank. Het aandeel van sectorgenoot Hays kwam vorige week onder flinke druk te staan na vergelijkbare cijfers, waarschuwde Jefferies.

De zakenbank is al langer voorzichtig over de vooruitzichten van de uitzender en hanteert een Underperform advies met een koersdoel van 46,00 euro. Randstad sloot maandag op de Amsterdamse beurs op 66,60 euro.

Bij de kwartaalrapportage van vanochtend kwam wel naar voren dat Randstad de impact van de coronacrisis achter zich heeft gelaten.

CEO Jacques van den Broek benadrukte in een toelichting dat de omzet van de wereldwijde actief zijnde uitzender het afgelopen kwartaal nu zelfs hoger ligt dan in de vergelijkbare periode in 2019. “Het positieve momentum hield in al onze regio's aan”, aldus de topman.