Omzet betaalbedrijf Worldline stabiliseert

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline heeft in de eerste helft van 2021 een vlakke omzet geboekt, maar wist de vrije kasstroom wel te verdubbelen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Franse concurrent van de Amsterdamse betaalspecialist Adyen. Topman Gilles Grapinet zei erg tevreden te zijn over de solide prestaties in de eerste helft van dit jaar, ondanks de derde besmettingsgolf. "Onze verwachtingen van een sterk herstel van de volumes vanaf het einde van het eerste kwartaal zijn volledig bevestigd." De topman verwacht dat het sterke momentum uit het tweede kwartaal zich zal doorzetten in de rest van het jaar. De omzet van het betaalbedrijf steeg op autonome basis met 0,1 procent naar krap 2,3 miljard euro. De operationele marge vóór afschrijvingen en waardeverminderingen bedroeg 23,4 procent van de omzet, ofwel 531 miljoen euro. Dit is een verbetering van 130 basispunten op vergelijkbare basis. De vrije kasstroom bedroeg 268 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 132 miljoen euro. De nettowinst verdubbelde ook bijna, van 53 tot 102 miljoen euro. Outlook Voor de tweede helft van dit jaar wordt onverminderd rekening gehouden met een dubbelcijferige groei. Voor heel 2021 rekent het betaalbedrijf op een autonome omzetgroei van ten minste 5 procent en een verbetering van de operationele marge vóór afschrijvingen en waardeverminderingen met 2 procentpunt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

