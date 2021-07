Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting neutraal van start, na een groen slot op Wall Street en een serie kwartaalcijfers voorbeurs.

De AEX verloor maandag nog 0,6 procent op 745,10 punten. Vrijdag noteerde de index rond een recordstand van 750 punten.

De Europese beurzen deden maandag eensgezind een stapje terug en traden daarmee in het voetspoor van de Aziatische aandelenmarkten, zo merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op. De beurzen in Azië lieten maandag flinke verliezen zien, doordat Chinese toezichthouders zich laten gelden en hervormingen willen doorvoeren voor onder meer techbedrijven en onderwijsbedrijven.

Vanochtend weten de meeste Aziatische beurzen een bescheiden herstel te boeken, met uitzondering van de beurs in Hongkong, die ongeveer 1 procent prijs moet geven. Wederom zijn het techwaarden die op de Hang Seng index drukken met verliezen voor de techgiganten Tencent en Alibaba van 4 tot 5 procent. Maaltijdbezorger Meituan daalde daarnaast meer dan 10 procent nadat de autoriteiten eisen voor een minimumloon aankondigden.

Wall Street leek daarnaast maandag een rustdag in te lassen in aanloop naar het cijfergeweld van grote technologiebedrijven vandaag nabeurs. De hoofdindices sloten wel met nipte winsten en doorbraken daarmee hun recordstanden.

Vandaag nabeurs overleggen Apple, Microsoft en Alphabet, moederbedrijf van Google, cijfers. Woensdag rapporteert Facebook en donderdag complementeert Amazon de ‘Big Five’.

Maandag nabeurs was het de beurt aan Tesla om de verwachtingen te overtreffen, zoals tot nu toe het geval is bij het leeuwendeel van de vrijgegeven kwartaalrapportages.

De fabrikant van elektrische auto’s rapporteerde over het afgelopen kwartaal op jaarbasis een omzetstijging van 98 procent naar krap 12 miljard dollar. Dit resulteerde in een nettowinst van 1.142 miljoen dollar, ofwel 1,02 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden gemiddeld rekening met een omzet van 11,5 miljard dollar en een winst per aandeel van slechts 0,55 dollar. In de reguliere handel won het aandeel Tesla maandag 2,2 procent. In de elektronische handel nabeurs kwam daar nog eens 1,0 procent bij.

De Amerikaanse olieprijs daalde maandagavond in New York nipt met 0,2 procent naar 71,91 dollar per vat. Daarmee daalde de olieprijs na vier opeenvolgende winstdagen vorige week. Beleggers wegen de vooruitzichten voor de olievraag af tegen een verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

Ook waarschuwen analisten dat de markt de verwachtingen voor de Chinese import van olie neerwaarts bijstelt. "Dit komt door de hogere olieprijzen en omdat autoriteiten stappen nemen om misbruik van de importquota de kop in te drukken", aldus analisten.

Op het bedrijfsvlak is vandaag sprake van waarschijnlijk de belangrijkste cijferdag van het seizoen, maar beleggers zullen ook oog hebben voor macrocijfers met de vrijgave van de Amerikaanse orders voor duurzame goederen in juni, de Case Shiller huizenprijzenindex en het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli.

Bedrijfsnieuws

Het afgelopen kwartaal steeg de omzet van uitzender Randstad op jaarbasis met 37 procent naar naar 6.078 miljoen euro. De 12 analisten die bijdroegen aan de consensus hadden gerekend op slechts 5.844 miljoen euro. De autonome groei in het tweede kwartaal bedroeg dan ook 38,2 procent, waar analisten rekenden op ruim 33 procent. CEO Jacques van den Broek benadrukte in een toelichting dat de omzet van de wereldwijde actief zijnde uitzender het afgelopen kwartaal nu zelfs hoger ligt dan in de vergelijkbare periode in 2019.

Besi zag de omzet afgelopen kwartaal met 58 procent op kwartaalbasis stijgen naar 226 miljoen euro. De onderneming rekende op een groei van 30 tot 40 procent. CEO Richard Blickman zei in een toelichting dat de eerder afgegeven bandbreedte werd overtroffen doordat er meer dan verwacht uit het orderboek werd uitgeleverd om aan de vraag van klanten te kunnen voldoen. Voor het lopende derde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling op kwartaalbasis van 5 tot 15 procent, in lijn met de seizoenspatronen, en een brutomarge tussen de 60 en 62 procent.

KPN heeft in het tweede kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzetontwikkeling conform verwachting was. KPN rekent voor dit jaar onverminderd op een vrije kasstroom van circa 765 miljoen euro, waardoor een dividend over 2021 van 13,6 cent per aandeel mogelijk is.

Wereldhave zag in het tweede kwartaal van dit jaar de huurinkomsten dalen en verlaagde de winstverwachting voor heel 2021.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,2 procent tot 4.422,30 punten, terwijl de Dow Jones-index eveneens 0,2 procent won op 35.144,31 punten. Techbeurs Nasdaq maakte een pas op de plaats op 14.840,71 punten.