Tesla overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet bijna zien verdubbelen en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de fabrikant van elektrische auto's. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met circa 98 procent ten opzichte van een jaar eerder tot krap 12 miljard dollar. Onder de streep bleef een nettowinst over van 1.142 miljoen dollar, ofwel 1,02 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden gemiddeld rekening met een omzet van 11,5 miljard dollar en een winst per aandeel van 0,55 dollar. Tesla boekte naar eigen zeggen nieuwe records in het afgelopen kwartaal, onder meer met de productie en levering van meer 200.000 auto's en een operationele marge van 11 procent. Bovendien kwam de winst voor het eerst boven de 1 miljard dollar uit. Hoewel de operationele winst aantrok tot 1,3 miljard dollar, dankzij volumegroei en een daling van de kosten, moest Tesla wel 23 miljoen dollar afboeken, vanwege de recente koersval van de bitcoin. Tesla investeerde in januari dit jaar ongeveer 1,5 miljard dollar in bitcoins. De autofabrikant stelde dat de tekorten in onder meer de halfgeleiderindustrie aanhielden in het tweede kwartaal. Verder sprak het bedrijf van een succesvolle lancering van de Tesla Vision. Eerder deze maand liet Tesla al weten dat het circa 201.000 voertuigen afleverde in het tweede kwartaal van dit jaar. In het eerste kwartaal leverde Tesla circa 185.000 auto's af. Heel 2020 was goed voor net geen half miljoen exemplaren. De vrije kasstroom bedroeg in het afgelopen kwartaal 619 miljoen dollar tegen 418 miljoen dollar een jaar eerder. Er zat 16,2 miljard dollar in kas tegen 8,6 miljard dollar een jaar eerder. In de reguliere handel won het aandeel Tesla maandag 2,2 procent. In de elektronische handel nabeurs kwam daar nog eens 1,3 procent bij. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.