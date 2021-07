Olieprijs licht lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag licht lager gesloten. Een september-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 0,2 procent, ofwel 0,16 dollar, lager op 71,91 dollar op de New York Mercantile Exchange. Daarmee daalde de olieprijs na vier opeenvolgende winstdagen vorige week. Beleggers wegen de vooruitzichten voor de olievraag af tegen een verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Bovendien treedt China hard op tegen importeurs van olie. "De verspreiding van de deltavariant en een toegenomen aantal besmettingsgevallen leiden tot zorgen onder beleggers, vooral over de vraag naar olie", aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric. Desondanks laat de vraag volgens Fraser tekenen van veerkracht zien en herstelt de vraag in regio's die eerder dit jaar nog hard werden getroffen door de coronacrisis. Vorige week stegen de olieprijzen nog, waarmee een forse koersdaling van maandag werd weggewerkt, toen ook andere beleggingen het flink te verduren kregen. Die daling werd deels toegeschreven aan zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus en de impact ervan op de vraag naar energie. Ruwe olie en andere activa, waaronder aandelen, herstelden vervolgens nadat beleggers gretig bleken om op de dip in te stappen. Toch blijven de zorgen op de achtergrond aanwezig. "Als de versoepelingsmaatregelen significant worden teruggedraaid in delen van Europa en de Verenigde Staten, dan zou dat een negatief signaal afgeven voor de markt, zeker in het licht van de hogere vaccinatiegraad in die regio's", aldus grondstoffenstrateeg Warren Patterson van ING. Ook waarschuwen analisten dat de markt de verwachtingen voor de Chinese import van olie neerwaarts bijstelt. "Dit komt door de hogere olieprijzen en omdat autoriteiten stappen nemen om misbruik van de importquota de kop in te drukken", aldus analisten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

