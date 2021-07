AEX geeft terrein prijs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs moest maandag terrein prijsgeven nadat eind vorige week nog een nieuwe recordstand werd bereikt. Bij een slot van 745,10 punten, verloor de AEX 0,6 procent. Vrijdag noteerde de index nog rond de 750 punten.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees op het feit dat het aantal coronagevallen van de deltavariant blijft stijgen en dat daardoor een uitbreiding van beperkingen dreigt. Beleggers vrezen dat het economisch herstel hierdoor gaat haperen.

Investment manager Nathan Levy van ING zag de dag al slecht beginnen met een verkoopgolf van beursgenoteerde onderwijsbedrijven op de Chinese beurzen.

"Die kwam op gang na berichten van de Chinese toezichthouder afgelopen weekend, dat dergelijke bedrijven ‘zijn gekaapt door kapitaal’. Hervormingen moeten ervoor gaan zorgen dat zij geen winst meer mogen maken en geen buitenlands kapitaal meer aantrekken. Dat is uiteraard erg slecht nieuws voor de betreffende bedrijven, die gezamenlijk een sector van 100 miljard dollar vormen", aldus de investment manager.

"Het nieuws versterkt ook weer de zorgen, dat er mogelijke ook hervormingen komen in andere sectoren, waaronder tech-bedrijven, die een sterke groei hebben gekend de afgelopen jaren. Een onberekenbare overheid is een belangrijke negatieve factor voor de aandelenmarkt", volgens Levy.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De euro zakte even weg na een tegenvallend rapport over het Duitse ondernemersvertrouwen. De samengestelde Ifo index daalde van 101,7 in juni naar 100,8 in juli. Er was door economen vooraf gerekend op een stijging naar 102,5.

"De Duitse Ifo zakt voor het eerst sinds het begin van het jaar als gevolg van de problemen in de leveringsketen en de vrees dat de deltavariant het herstel zou kunnen beschadigen", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Verder daalden de nieuwe woningverkopen in de Verenigde Staten in juni onverwacht.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1810. Olie wordt een half procent goedkoper op 71,60 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ArcelorMittal aan kop, met een winst van meer dan 4 procent. ING won ruim 3 procent.

Prosus stond fors onder druk en daalde bijna 9 procent. Dit weekend werd internetreus Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, door de Chinese toezichthouder opgedragen om binnen 30 dagen zijn exclusieve muzieklicenties met enkele wereldwijde labels op te geven. Ook waren er vrijdag al geruchten dat Beijing Chinese aanbieders van online educatie hard wil aanpakken.

"Dit weekend werd het nieuws bevestigd. De timing van de stap is opvallend, want veel van de grote aanbieders van privé- en bijlessen hebben in de afgelopen kwartalen miljarden opgehaald op de financiële markten, waaronder die van New York. Zowel Chinese als internationale beleggers dachten te investeren in de toekomst van het Chinese onderwijs, maar hadden mogelijk weinig oog voor het politieke risico dat bij dergelijke beleggingen wordt gelopen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Philips opende aanvankelijk nog in het groen na cijfers, maar leverde vervolgens toch meer dan 4 procent in. Analisten vonden de boodschap van Philips evenwel geruststellend en waren te spreken over de orderinstroom.

In de AMX won koploper AMG bijna 5 procent en Aperam zo'n 4 procent. Ook Fugro zat er goed bij met een winst van bijna 4 procent. Fagron en JDE Peet's verloren zo'n 2 tot 3 procent.

Bij de smallcaps viel Sligro op met een koerswinst van ruim 6 procent. Accell verloor bijna 4 procent en Vivoryon zo'n 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de beursindexen in Amerika licht lager.