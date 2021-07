Beursblik: winstgroei Vopak versnelt

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Na een ietwat trage jaarstart bij Vopak zal de winstgroei in de rest van het jaar versnellen. Dit verwacht analist David Kerstens van Jefferies in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal op woensdag.

Het jaar begon met een stabiele EBITDA, zo zag Kerstens, maar de winstgroei kan versnellen tot 8 procent voor de rest van het jaar, aangejaagd door nieuwe capaciteit. In het eerste kwartaal steeg de EBITDA, aangepast voor negatieve wisselkoerseffecten, op jaarbasis nog met 5 procent. De opslagcapaciteit bedroeg toen 35,7 miljoen kubieke meter. De capaciteit zit al een tijdje in een stijgende trend. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de capaciteit nog 34,3 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2020 35,6 miljoen euro.

Er zijn van analisten geen concrete schattingen beschikbaar voor de resultaten over het tweede kwartaal. Ook Vopak deed hier bij publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal geen uitspraken over.

Wel werd Vopak toen optimistischer over de groeiprojecten uit 2020 en 2021. Het tankopslagbedrijf verwacht dat de bijdrage van deze groeiprojecten aan de resultaten aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 30 tot 50 miljoen euro zullen uitkomen, afhankelijk van valutaschommelingen en marktontwikkelingen.

Voor 2021 mikt Vopak op een kostenbasis van 615 miljoen euro en Vopak heeft nog steeds de ambitie om 300 tot 350 miljoen euro te investeren in groeiprojecten. Beleggers zullen deze vorderingen nauwlettend in de gaten houden als Vopak woensdag voorbeurs de cijfers presenteert. De kostenbasis viel in het eerste kwartaal met 149 miljoen euro onder de 153 miljoen euro van vorig jaar.

Het aandeel Vopak steeg maandag 0,8 procent op 38,56 euro.