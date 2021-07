Lockheed stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lockheed Martin heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet en winst behaald, maar de winst bleef toch achter bij de verwachtingen. Wel verhoogde de Amerikaanse defensiespecialist de outlook voor heel 2021. In de verslagperiode steeg de nettowinst van 1,63 miljard naar 1,82 miljard dollar, of 6,52 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden echter op een winst per aandeel van 6,56 dollar. Lockheed meldde dat er in het winstresultaat een verlies van 0,61 dollar per aandeel zit verwerkt vanwege problemen bij de divisie Aeronautics in verband met prestatieproblemen bij een vertrouwelijk programma. De omzet van het defensieconcern steeg op jaarbasis van 16,2 miljard naar ruim 17 miljard dollar, waar de markt rekende op 16,9 miljard dollar. Outlook Lockheed verhoogde maandag de winstverwachting voor heel het jaar. De winst per aandeel moet nu uitkomen tussen de 26,70 en 27,00 dollar, waar in april nog werd gerekend op 26,40 tot 26,70 dollar. De omzetverwachting van 67,3 miljard tot 68,7 miljard werd herhaald. In de voorbeurshandel noteert het aandeel Lockheed Martin vlak. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

