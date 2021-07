Omzet Hasbro ruim 50 procent omhoog

(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het tweede kwartaal van 2021 ondanks een enorme omzetgroei toch weer verlies geboekt. Dit bleek maandag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van speelgoed en bordspellen.

"Een uitstekend kwartaal", oordeelde CEO Brian Goldner maandag. De topman was ook goed te spreken over de aanhoudende goede resultaten van Wizards, onder meer bekend van Magic: The Gathering.

De maker van speelgoed als G.I.Joe, Play-Doh, Pokémon en My Little Pony en spellen als Cluedo en Monopoly, behaalde afgelopen kwartaal een omzet van ruim 1,3 miljard dollar. Dat is 54 procent meer dan de 860 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020. Analisten hadden niet zo een sterke omzetstijging verwacht.

Nog wel leed Hasbro afgelopen kwartaal verlies, maar met 23 miljoen dollar was dit wel minder dan de 34 miljoen dollar vorig jaar. Aangepast voor bijzondere posten steeg de winst op jaarbasis van 47 miljoen naar 212 miljoen dollar. De winst per aandeel van 1,05 dollar was ruim meer dan de 0,47 dollar waar analisten op rekenden.

Het aandeel van Hasbro steeg maandagmiddag in de voorbeurshandel ruim 2 procent.