Beursblik: lichte daling resultaten KPN verwacht

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het tweede kwartaal van 2021 iets minder gepresteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het telecombedrijf zelf heeft gepubliceerd. De gemiddelde voorspelling voor de aangepaste EBITDA na leases ligt op 584 miljoen euro, waar dat in het tweede kwartaal van vorig jaar nog 585 miljoen euro was en in het afgelopen eerste kwartaal 568 miljoen euro. De omzet daalde volgens de analisten vermoedelijk ook nipt op jaarbasis, van 1.292 naar 1.283 miljoen euro. Onder de streep resteerde vermoedelijk een nettowinst van 130 miljoen euro, 5 miljoen euro minder dan een jaar eerder. De vrije kasstroom daalde op jaarbasis naar verwachting van 177 naar 170 miljoen euro. Outlook KPN rekent voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 765 miljoen euro, waardoor een dividend over 2021 van 13,6 cent per aandeel mogelijk is. De aangepaste EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.345 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN. De consensus mikt voor 2021 op een vrije kasstroom van 768 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2.349 miljoen euro. KPN opent dinsdag voorbeurs de boeken. Maandag daalde het aandeel licht tot 2,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

