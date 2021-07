Valuta: euro kwetsbaar voor neerwaartse risico's

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde maandagochtend licht hoger ten opzichte van de dollar, maar is op korte termijn kwetsbaar voor neerwaartse risico's na de zeer dovish boodschap van de Europese Centrale Bank vorige week, waarbij de ECB de markt geen enkele reden gaf om te speculeren over een normalisatie van het monetaire beleid. Dit zei valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe maandag.

"Ondertussen kunnen de krantenkoppen over het coronavirus op korte termijn druk zetten op de euro, nu het aantal gevallen blijft stijgen en een uitbreiding van beperkingen dreigt", aldus Sammani.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. De euro zakte even weg na een tegenvallend rapport over het Duitse ondernemersvertrouwen. De samengestelde Ifo index daalde van 101,7 in juni naar 100,8 in juli. Er was door economen vooraf gerekend op een stijging naar 102,5.

Het belangrijkste macro-evenement voor de valutamarkten deze week is het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond.

"Hoewel commentaren van Fed-beleidsmakers over het normaliseren van het beleid tot nog toe gemengd bleken, is voorzitter Jerome Powell zelf vrij helder gebleken in zijn opvattingen over de inflatie", volgens Sammani van Monex. Powell rekent er nog steeds op dat de oplopende inflatie een tijdelijk fenomeen is.

Economen van Commerzbank voorzien een stijging van de dollar wanneer de Fed woensdagavond het signaal afgeeft dat het obligatie-opkoopprogramma veel langer zal worden voortgezet.

De euro/dollar noteerde maandag aan het eind van de ochtend op 1,1795.