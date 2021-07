Beursblik: Besi haalt eigen outlook vermoedelijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal van 2021 vermoedelijk de eigen outlook gehaald. Dit blijkt uit een rondgang van ABM Financial News onder analisten. CEO Richard Blickman zei in een toelichting op de cijfers over het eerste kwartaal dat een deel van de omzet is doorgeschoven naar het tweede kwartaal vanwege problemen in de aanvoerketen. Voor het lopende tweede kwartaal rekent Besi op een omzetgroei op kwartaalbasis met 30 tot 40 procent en een brutomarge tussen de 58 en 60 procent. De operationele kosten zullen licht dalen, is de verwachting. Verder meldde Besi bij de laatste kwartaalupdate dat de ordertrend in het begin van het tweede kwartaal nog altijd gunstig was, onder meer met opdrachten voor hybrid bonding systems. Analist Nigel van Putten van Kempen verwacht dat het aandeel Besi zal gaan profiteren van het succes van hybrid bonding. "Het lijkt steeds meer de game changer te worden waar de markt voor assembly machines de afgelopen jaren op heeft gewacht", aldus de analist van Kempen, die de vergelijking trekt met de cyclische groei die de zogeheten 'front-end' markt ook laat zien. Lange termijn Begin juni verhoogde Besi reeds de doelstellingen voor de lange termijn. Aanvankelijk mikte Besi op een omzet van 800 miljoen euro, maar inmiddels rekent het bedrijf op meer dan een miljard euro. Ook werd de halfgeleiderspecialist optimistischer over de brutomarge. Die doelstelling ging van 55 tot 60 procent naar 57 tot 62 procent. De ontvangst door de markt van deze nieuwe doelen was evenwel lauw, zagen analisten, die zelf enthousiaster reageerden. Bank of America verwacht dat Besi mogelijk dit jaar al een omzet van 800 miljoen euro zal halen, als dinsdag opnieuw een sterk orderboek wordt gepubliceerd. In het eerste kwartaal kwam Besi al met 327 miljoen euro aan nieuwe orders op de proppen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

