Besi overtreft eigen verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal van 2021 de eigen outlook overtroffen. Dit bleek dinsdagochtend uit de kwartaalcijfers van de Duivense toeleverancier van de halfgeleider industrie. Besi zag de omzet afgelopen kwartaal met 58 procent op kwartaalbasis stijgen naar 226 miljoen euro. De onderneming rekende op een groei van 30 tot 40 procent. CEO Richard Blickman zei in een toelichting dat de bandbreedte werd overtroffen doordat er meer dan verwacht uit het orderboek werd uitgeleverd om aan de vraag van klanten te kunnen voldoen. De orders kwamen uit op 200 miljoen euro, wat fors minder was dan de 327 miljoen euro in het eerste kwartaal. Wel is dat nog altijd bijna een verdubbeling op jaarbasis. De brutomarge kwam, dankzij een gunstiger mix, uit op 62,1 procent en dit leverde een operationele winst op van 107 miljoen euro en een nettowinst van 93,5 miljoen euro. In de eerste drie maanden verdiende Besi 37,6 miljoen euro. Besi ging uit voor het tweede kwartaal van een brutomarge van 58 tot 60 procent. Outlook Voor het lopende derde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling op kwartaalbasis van 5 tot 15 procent, in lijn met de seizoenspatronen, en een brutomarge tussen de 60 en 62 procent. De operationele kosten lopen naar verwachting met 5 tot 10 procent terug. Topman Blickman zei dinsdag dat de opwaartse cyclus nog altijd intact is. Eind juni had Besi voor 511 miljoen euro in kas, ondanks het werkkapitaal dat nodig was om de snelle omzetgroei te kunnen financieren. Besi liet dinsdag weten het aandeleninkoopprogramma te verhogen met 60 miljoen euro tot 185 miljoen euro. Het programma zal ook worden verlengd tot eind oktober 2022. Lange termijn Begin juni verhoogde Besi reeds de doelstellingen voor de lange termijn. Aanvankelijk mikte Besi op een omzet van 800 miljoen euro, maar inmiddels rekent het bedrijf op meer dan een miljard euro. Ook werd de halfgeleiderspecialist optimistischer over de brutomarge. Die doelstelling ging van 55 tot 60 procent naar 57 tot 62 procent. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.