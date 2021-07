Prosus hard onderuit op rode beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen en levert daarmee terrein in nadat eind vorige week nog een nieuwe recordstand werd bereikt. De AEX leverde rond de klok van elf uur 0,7 procent in op 744,25 punten. Vrijdag kwam er bijna 750 punten op de borden.

In aanloop naar een drukke week met veel kwartaalcijfers, macrodata en een rentebesluit van de Federal Reserve, begon maandag nog rustig.

Wel kwam er uit Duitsland een tegenvaller. De Ifo index, de samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel, daalde van 101,7 in juni naar 100,8 in juli. Er was door economen vooraf juist gerekend op een stijging naar 102,5.

Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat het de eerste daling sinds begin dit jaar is, als gevolg van verstoringen in de aanvoerketen "en zorgen dat de deltavariant het herstel kan breken".

De euro/dollar handelde licht hoger op 1,1790. Olie werd ruim een procent goedkoper op 71 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX leverden de meeste aandelen in. Het beeld onder techaandelen is opvallend gemengd. ASML en ASMI koersten aanvankelijk lager, maar weten richting het eind van de ochtend 0,7 procent te stijgen.

Prosus stond wel fors onder druk en daalde bijna 10 procent. Dit weekend werd internetreus Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, door de Chinese toezichthouder opgedragen om binnen 30 dagen zijn exclusieve muzieklicenties met enkele wereldwijde labels op te geven. Ook waren er vrijdag al geruchten dat Beijing Chinese aanbieders van online educatie hard wil aanpakken.

"Dit weekend werd het nieuws bevestigd. De timing van de stap is opvallend, want veel van de grote aanbieders van privé- en bijlessen hebben in de afgelopen kwartalen miljarden opgehaald op de financiële markten, waaronder die van New York. Zowel Chinese als internationale beleggers dachten te investeren in de toekomst van het Chinese onderwijs, maar hadden mogelijk weinig oog voor het politieke risico dat bij dergelijke beleggingen wordt gelopen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Philips opende aanvankelijk nog in het groen na cijfers, maar noteert inmiddels ruim 3 procent lager.

In de AMX wint AMG bijna 2 procent en Aperam ruim een procent. JDE Peet's en Fagron verliezen meer dan een procent.

Bij de smallcaps valt Sligro op met een koerswinst van meer dan 3 procent. CM.com stijgt bijna 3 procent. Daarentegen levert Accell meer dan 2 procent in.