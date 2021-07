Nog altijd rode cijfers voor Ryanair Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in het afgelopen kwartaal meer passagiers vervoerd en omzet geboekt, maar bleef wel stevig in het rood. Dit bleek maandag voorbeurs. Topman Michael O'Leary kijkt uit naar september, als de meeste volwassenen in Europa gevaccineerd zijn. Hij verwacht dat er dan wel zicht komt op een sterk herstel van het vliegverkeer, zoals momenteel al zichtbaar is bij binnenlandse vluchten in de VS. Er werden afgelopen kwartaal, het eerste kwartaal van het lopende boekjaar 2022, 8,1 miljoen passagiers vervoerd. Dat is ruim meer dan de half miljoen passagiers een jaar eerder in dezelfde periode. De bezettingsgraad steeg van 61 naar 73 procent. Deze stijging van het aantal passagiers leverde ook meer omzet op. Die steeg van 125 miljoen naar 371 miljoen euro. De operationele kosten verdubbelen echter ook ruimschoots naar 675 miljoen euro, waardoor Ryanair een nettoverlies leed van 273 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2020 bedroeg het verlies 185 miljoen euro. Vooralsnog vindt Ryanair het niet mogelijk om een outlook voor dit boekjaar af te geven. Wel denkt de maatschappij dat onder de streep vermoedelijk een klein verlies zal resten, of mogelijk zelfs een break even resultaat. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

