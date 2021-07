AEX start handelsweek naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent. Wall Street sloot vrijdagavond nog overtuigend in het groen, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend juist een erg verdeeld beeld laten zien.

Afgelopen week koerste de AEX na een aarzelend begin op weekbasis nog 1,8 procent hoger en bij de slotgong vrijdagmiddag stond er zelfs een recordstand van 749,42 punten op de borden. Vooral zeer positief ontvangen cijfers woensdag van dé indexzwaargewicht ASML, met een weging van meer dan 16 procent, was hiervoor verantwoordelijk. Unilever stond juist onder druk na rapportering van kwartaalcijfers.

"De bedrijfswinsten blijven overwegend sterk en in de verwachtingen wordt er geen rekening mee gehouden dat de deltavariant het herstel in de weg zal zitten", verklaarde strateeg Esty Dwek van Natixis Investment Managers het optimisme aan het eind van de week. "Dit geeft de markt vertrouwen."

Op Wall Street is het de komende dagen de beurt aan de techgiganten om met cijfers door te komen en de verwachtingen zijn hooggespannen, na onder meer enkele positief ontvangen rapportages van technologieaandelen afgelopen week. Zo stegen Twitter en Snap donderdag respectievelijk 3 procent en 24 procent, nadat de winsten in het tweede kwartaal de verwachtingen ruimschoots hadden overtroffen.

"De resultaten van Snap en Twitter zijn een weerspiegeling van het feit dat de uitgaven voor digitale advertenties zeer scherp zijn hersteld [na de corona-terugval]", merkte vermogensbeheerder Nick Frelinghuysen van Chilton Trust op. Frelinghuysen beschouwt dit als een goede voorbode voor de cijfers van onder meer Google en Facebook.

De aandelen van Google en Facebook knalden afgelopen week in anticipatie op sterke cijfers al omhoog en verpulverden hun recordstanden. Dinsdag en woensdag overleggen deze bedrijven cijfers, net als Apple en Microsoft. Donderdag complementeert Amazon de ‘Big Five’. Vandaag gaat de aandacht onder meer uit naar cijfers van Tesla.

Tot nu toe heeft 88 procent van de ondernemingen die deel uitmaken van de S&P 500 de verwachtingen van analisten overtroffen met hun cijfers. Zo’n hoog percentage werd voor het laatst in 2008 geregistreerd.

Op Wall Street sloten vrijdagavond de drie hoofdindices, de S&P 500, de Dow en techbeurs Nasdaq, met winsten van circa 1 procent op de hoogste stand ooit.

Techbedrijven in Azië onderuit

In China noteren techaandelen vanochtend juist scherp lager nadat vrijdag geruchten de kop opstaken dat Beijing wil dat bedrijven gericht op online onderwijs overstappen op een non-profit model. Dit zou tot gevolg hebben dat deze bedrijven niet meer naar de beurs kunnen en ook vers kapitaal ophalen wordt lastig, aldus persbureau Bloomberg, zeker omdat buitenlands kapitaal volgens een bron geweerd zal worden. Sommige aandelen in deze sector daalden vrijdagmiddag in de VS met 60 tot soms zelfs meer dan 90 procent.

Sowieso is de Chinese toezichthouder erg actief. Dit weekend werd internetreus Tencent opgedragen om binnen 30 dagen zijn exclusieve muzieklicenties met enkele wereldwijde labels op te geven.

De toezichthouder meent dat Tencent een te dominante positie heeft in online muziekstreamen in China, nadat het in 2016 China Music overnam. Die overname is volgens de toezichthouder in strijd met de regelgeving geweest.

Eind vorig jaar frustreerden de autoriteiten nog die andere Chinese techgigant, Alibaba, door de Amerikaanse beursgang van zijn betaalbedrijf Ant te dwarsbomen en een miljardenboete op te leggen. Tencent kreeg ook een boete, maar die was met een bedrag van omgerekend 65.000 euro slecht van symbolische aard. Tencent meldde zich volledig neer te leggen bij de opgelegde maatregelen.

Recent werd onder meer ook een fusie van de grootste Chinese gameplatforms Huya en DouYu verboden en taxi-app Didi moest worden verwijderd uit appstores, vanwege mogelijke privacyschendingen.

Tencent, waarin het Amsterdamse Prosus een groot belang heeft, koerste maandag bijna 8 procent lager, terwijl Alibaba ruim 6 procent prijs gaf. Door dit koersgeweld van de indexzwaargewichten koerst de Hang Seng index in Hongkong vanochtend 3,4 procent lager. De beurs in Sydney noteert daarentegen vlak, terwijl de beurs in Tokio na twee vakantiedagen zijn deuren weer heropende met een koersstijging van krap 1 procent.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend in Azië een half procent lager, nadat afgelopen week op weekbasis na een volatiel koersverloop nog een winst van 0,7 procent op de borden stond, op 72,07 dollar per vat.

Agenda

Naast de stroom aan bedrijfscijfers zal deze week de aandacht ook uitgaan naar het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag. Door het sterke economische herstel en de flink aantrekkende inflatie is de druk om te verkrappen gegroeid. De Europese Centrale Bank was afgelopen week al aan de beurt en die stuurt juist aan op een langer ruim monetair beleid, aldus econoom Bert Colijn van ING.

Vandaag hebben beleggers op het macro-economische vlak onder meer oog voor de Duitse Ifo-index en de nieuwe woningverkopen in de VS in juni.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,2 miljard euro. Er was door analisten ook gerekend op een omzet van krap 4,2 miljard euro. Het concern presenteerde daarnaast een aangepaste EBITA van 532 miljoen euro, tegen 390 miljoen euro een jaar eerder, met een marge van 12,6 procent. Analisten rekenden op een winst van 519 miljoen euro met een marge van 12,4 procent. Philips gaat voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Beter Bed gaat bijna 1 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgeven tegen een uitgifteprijs van 6,82 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,0 procent tot 4.411,80 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.061,42 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 14.836,99 punten.