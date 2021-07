Philips presteert nipt beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het tweede kwartaal van 2021 nipt beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek maandag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de onderneming. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,2 miljard euro. Er was door analisten ook gerekend op een omzet van krap 4,2 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de omzet 4,4 miljard euro, maar dat was inclusief de omzet uit de inmiddels verkochte divisie Huishoudelijke Apparaten. Zonder deze aan Hillhouse Capital verkochte tak kwam de omzet vorig jaar in het tweede kwartaal uit op iets minder dan 4 miljard euro. Vermoedelijk wordt deze desinvestering in het derde kwartaal van dit jaar definitief afgerond. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met ruim 2,1 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,2 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam uit op 827 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis steeg de omzet afgelopen kwartaal met 9 procent. Analisten rekenden hier op 7,3 procent. De stijging bij Personal Health was het grootst met maar liefst 33 procent. Hier lag de raming van de analisten op 27,6 procent. De andere twee divisies, Diagnosis & Treatment en Connected Care, boekten respectievelijk een groei van 16 procent en een afname van 16 procent. Volgens de consensus zou dit een groei én een krimp op vergelijkbare basis zijn van 15,8 procent. Philips presenteerde een aangepaste EBITA van 532 miljoen euro, tegen 390 miljoen euro een jaar eerder, met een marge van 12,6 procent. Analisten rekenden op een winst van 519 miljoen euro met een marge van 12,4 procent. Onder de streep restte een winst van 153 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips een winst van 210 miljoen euro en de raming van analisten lag op 113 miljoen euro. Verder presenteerde Philips een daling van de vergelijkbare orderinstroom van 15 procent, maar daar stond wel een "sterke" dubbelcijferige instroom bij Diagnosis & Treatment tegenover. De instroom bij Connected Care daalde, maar wel na een enorme groei van 167 procent in het tweede kwartaal als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis. Terugroep Beleggers letten vandaag op uitspraken over de terugroepactie van ademhalingsapparatuur. De Amerikaanse medische toezichthouder FDA heeft de terugroepactie van Philips in juni bestempeld als Klasse 1, wat staat voor zeer ernstig, zo schreef persbureau Reuters vorige week. De FDA zei dat er 83 klachten zijn binnengekomen over de producten van Philips die worden gebruikt om patiënten hulp te bieden bij ademhalen, maar dat er geen verwondingen of sterfgevallen zijn gemeld. De Nederlandse specialist in medische apparatuur riep in juni ademhalingsondersteunende apparaten terug, omdat het schuim dat wordt gebruikt om het geluid van de machines te dempen kan verslechteren en kleine deeltjes kan uitstoten die de luchtwegen irriteren. De vrijgekomen gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken, meldde Philips destijds. Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal trof Philips voor deze problemen een voorziening van 250 miljoen euro, waardoor de totale kosten van de terugroepactie op ongeveer een half miljard euro worden geschat. De situatie lijkt snel te verergeren volgens Deutsche Bank, nu er meerdere rechtszaken zijn aangespannen tegen het bedrijf in de Verenigde Staten. Dergelijke zaken kunnen flink in de kosten lopen, zo stellen zij. Hoe lang de kwestie duurt en wat uiteindelijk de specifieke impact van de problemen zal zijn, valt moeilijk te voorspellen. Deutsche Bank noemde het groeiprofiel van Philips op middellange termijn nog steeds aantrekkelijk, maar kan vanwege de onzekerheden rond het beademingsapparatuur niet langer het aandeel aanbevelen aan beleggers. Maandag zei CEO Frans van Houten in gesprek te zijn met de betreffende autoriteiten om de herstelpakketten en vervangende apparaten te mogen uitleveren. Outlook Philips rekent nog altijd op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent. Daarnaast mikt Philips op een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten in 2021. Eerder was dit een bandbreedte van 60 tot 80 basispunten. Philips zei vertrouwen te hebben in de toekomst en lanceerde een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro. De consensus voorziet voor heel 2021 een vergelijkbare omzetgroei van 2,4 procent met een aangepaste EBITA-marge van 13,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

