Europese beurzen openen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 70 punten voor de Duitse DAX, een min van 33 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 32 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag opnieuw hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten koersten opnieuw hoger, terwijl beleggers goede kwartaalcijfers afwogen tegen zorgen over de impact van de deltavariant op het economisch herstel.

De maandenlange rally in aandelen werd afgelopen week hervat nadat de markten aan het begin van de week nog fors daalden als reactie op zorgen over de zich snel verspreidende nieuwe variant van het coronavirus.

Beleggers haalden steun uit de snelle winstgroei bij met name grote Amerikaanse bedrijven. De markt lijkt er daarnaast van overtuigd dat de VS en Europa geen nieuwe lockdowns zullen invoeren die de groei doen stokken, hoewel het toenemende aantal infecties wel de glans van het economisch herstel wegneemt.

"Het cijferseizoen verloopt enorm goed", vindt marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. "De economische vooruitzichten zijn niet zo sterk als drie maanden geleden, maar het pad dat voor ons ligt is niet negatief en er wordt zeker veel gekocht op de dip", zei Shah.

Vanochtend konden beleggers aan de slag met inkoopdata uit Europa. In Duitsland groeide de activiteit in de dienstensector in een recordtempo, terwijl in Frankrijk sprake was van een groeivertraging. De Duitse groei was voor de gehele eurozone echter goed genoeg om flink door te groeien. De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie in zijn geheel meet, kwam in juli uit op 60,4 tegen 58,3 in juni. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in 181 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone daalde echter van 63,4 tot 62,6. De samengestelde index steeg zo van 59,5 in juni naar 60,6 in juli. Dat is de hoogste stand in liefst 21 jaar.

In het Verenigd Koninkrijk groeide de activiteit in zowel de industrie als dienstensector in juli minder hard, waardoor de samengestelde index terugzakte van 62,2 tot 57,7.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen noteerden overwegend hoger. ING steeg 0,8 procent, Société Générale won 1,9 procent en UniCredit noteerde 1,8 procent hoger.

In Frankfurt deden autofabrikanten goede zaken. Volkswagen en Daimler stegen achtereenvolgens 1,6 procent en 5,4 procent. In Parijs ging Airbus 2,0 procent hoger. ArcelorMittal steeg 2,8 procent.

Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis, maar verwelkomde wel meer leden en opende weer clubs. Het aandeel steeg 3,2 procent.

Vodafone Group heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar 2022 de omzet zien stijgen, dankzij een versnelling van de autonome omzetgroei. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen en de marge zien aandikken. Het aandeel verloor toch 5,2 procent omdat de cijfers minder sterk waren dan gedacht, volgens ING. Ook wordt de groei van Signify gedrukt door verstoringen in de aanvoerketen, oordeelde Degroof Petercam.

Ook techaandelen deden het goed, profiterend van het vooruitzicht van een langdurig lage rente. In Parijs won STMicroelectronics 2,9 procent en in Frankfurt ging Infineon 1,4 procent hoger. In Amsterdam, wellicht inmiddels de tech-index van Europa, won Besi 3,2 procent en wonnen ASMI en ASML ruim 2,5 procent.



Euro STOXX 50 4.109,10 (+1,2%)

STOXX Europe 600 461,51 (+1,1%)

DAX 15.669,29 (+1,0%)

CAC 40 6.568,82 (+1,4%)

FTSE 100 7.027,58 (+0,9%)

SMI 12.130,83 (+1,3%)

AEX 749,42 (+1,4%)

BEL 20 4.230,56 (+0,3%)

FTSE MIB 25.124,91 (+1,3%)

IBEX 35 8.717,20 (+1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag op weekbasis hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten zetten daarmee de opwaartse trend van de afgelopen dagen voort, waarbij met name technologieaandelen de rally trekken, te midden van toenemende zorgen over de snelle verspreiding in de VS van de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus, waarbij met name de staten waar de vaccinatiegraad lager is zwaar worden getroffen.

"Beleggers weten niet wat dit betekent voor het herstel van de economie in de komende maanden. Beleggers moeten er rekening mee houden dat technologieaandelen op het hoogtepunt van de coronaviruspandemie een toevluchtsoord waren voor zenuwachtige beleggers vanwege hun bovengemiddelde winstprestaties", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Met eenzelfde strategie stappen beleggers over van aandelen die positief gecorreleerd zijn aan economische cycli naar techchnologieaandelen in een poging de risico's af te dekken", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de groei van de economische activiteit in de VS in juli is vertraagd. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de Verenigde Staten daalde van 63,7 in juni naar 59,7 in juli, het laagste niveau in vier maanden.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,2 procent, ofwel 0,16 dollar, hoger op 72,07 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis steeg de prijs voor een vat ruwe olie met 0,7 procent.

Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak slechts de nieuwe woningverkopen van juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Honeywell, American Express en Kimberly-Clark openden voorbeurs de boeken. Honeywell presteerde in het tweede kwartaal beter dan verwacht en verhoogde de outlook. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Kimberly-Clark heeft in het tweede kwartaal onder de maat gepresteerd en gaf een winstwaarschuwing voor het hele boekjaar, ook als gevolg van de kosten die het moet gaan doorberekenen aan klanten vanwege de oplopende inflatie. Het aandeel won 0,7 procent.

American Express heeft het afgelopen kwartaal de nettowinst bijna tien keer zo hoog zien uitkomen. Het resultaat werd met name gestut door het vrijvallen van voorzieningen voor kredietverliezen. Het aandeel steeg 1,6 procent.

Schlumberger heeft in het tweede kwartaal de verwachtingen overtroffen. In de verslagperiode steeg de omzet met 5 procent op jaarbasis naar 5,63 miljard dollar. Op kwartaalbasis lag de omzet 8 procent hoger. Het aandeel noteerde 1,4 procent hoger.

Donderdagavond was het al de beurt aan chipreus Intel en social mediabedrijven Snap en Twitter. Waar de laatste twee de markt positief verrasten, viel met name de outlook van Intel voor het derde kwartaal tegen.

De chipgigant wist in het tweede kwartaal wel te overtuigen met beter dan verwachte cijfers en stelde de outlook voor heel 2021 opwaarts bij. De verwachte winst per aandeel van 1,08 dollar in het derde kwartaal is echter voorzichtiger dan de 1,09 dollar waar analisten op rekenen. Het aandeel daalde 5,6 procent.

Snap won circa 24,0 procent. Het moederbedrijf van de populaire app Snapchat wist de markt te verrassen met zwarte cijfers in het tweede kwartaal. De aangepaste winst van 0,10 dollar was beter dan het verlies van 0,01 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers steeg met 13 miljoen naar 293 miljoen. Analisten rekenden op 10 miljoen nieuwe gebruikers.

Twitter heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet behaald dan verwacht, terwijl de groei van het aantal gebruikers conform de marktverwachting was. Het aandeel ligt steeg 3,5 procent.

Pfizer en BioNTech zullen 200 miljoen extra coronavaccins leveren aan de Verenigde Staten. Daarmee komt de totale order van de VS op 500 miljoen vaccins uit.

S&P 500 index 4.411,79 (+1,0%)

Dow Jones index 35.061,55 (+0,7%)

Nasdaq Composite 14.836,99 (+1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld. De Nikkei liet een duidelijk plus zien na enkele vrije dagen, maar in China kleurden de beurzen rood.

Nikkei 225 27.841,26 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.473,13 (-2,2%)

Hang Seng 26.527,06 (-2,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1779. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1777 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1761 op de borden.

USD/JPY Yen 110,33

EUR/USD Euro 1,1779

EUR/JPY Yen 129,96

MACRO-AGENDA:

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli vlpg. (Jap)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juli (Dld)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Juli (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Philips - Cijfers tweede kwartaal (NL)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)