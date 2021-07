Drukke week met kwartaalcijfers, macrodata en de Fed in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel heel Nederland inmiddels vakantie heeft, kan de belegger komende week nog vol aan de bak. De beursagenda is gevuld met kwartaalcijfers, macrodata en een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Maandag start de week met de kwartaalcijfers van Philips. Dinsdag volgens Randstad, KPN en Wereldhave. Voorbeurs is Besi ook aan de beurt, en nabeurs sectorgenoot ASMI. Woensdag openen Aperam en Vopak de boeken voorbeurs en AMG en Core Lab nabeurs. Donderdag is de drukste dag van de week met onder meer Arcadis, ArcelorMittal, Fugro, Intertrust, Ordina en Royal Dutch Shell. Nabeurs komen Euronext en Vastned daar nog bij. Ook CM.com publiceert cijfers. Vrijdag wordt het al weer wat rustiger, hoewel WDP, Air France-KLM en Brunel hun aandeelhouders wel op de hoogte stellen van hun kwartaalprestaties. Internationaal is de agenda ook goed gevuld. De aandacht zal vooral uitgaan naar wat de techfondsen te melden hebben. Maandagavond is Tesla aan de beurt en een dag later volgen Alphabet en Microsoft. Woensdag zijn dan Apple, Facebook, PayPal en Qualcomm aan de beurt. Vrijdag zullen oliebeleggers kijken wat Exxon Mobil en Chevron te melden hebben. De macro-economische agenda is ook goed gevuld. Maandag kijkt de markt naar het Ifo ondernemersvertrouwen in Duitsland. Dinsdag komen uit Amerika de orders voor duurzame goederen, de Case Shiller huizenprijzen en het consumentenvertrouwen. Op woensdag volgt dan het Duitse en het Franse consumentenvertrouwen en staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de rol. De Europese Centrale Bank was afgelopen week al aan de beurt en die stuurt aan op een langer ruim monetair beleid, aldus econoom Bert Colijn. "Ook op de vraag wat er in de lente van volgend jaar met de opkoopprogramma's van obligaties, PEPP en APP, gaat gebeuren kwam nog geen antwoord. Daarvoor zullen we tot de herfst moeten wachten", aldus Colijn. De druk op de Fed om te beginnen te verkrappen is evenwel een stuk groter. Donderdag is er ook weer een vertrouwenscijfer, dan uit de eurozone, en is er een Duitse inflatiecijfer. In de middag volgens ook de Amerikaanse steunaanvragen en staat er een groeicijfer geagendeerd, net als een huizencijfer. Vrijdag volgen er dan groeicijfers uit Frankrijk en Duitsland en de eurozone als geheel. Inflatiecijfers zijn er ook uit Frankrijk en de eurozone. In de VS wordt gekeken naar de inkomens en uitgaven van Joe Sixpack en komt de Universiteit van Michigan met een cijfer over het consumentenvertrouwen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

