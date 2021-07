'Chinese toezichthouder pakt Tencent opnieuw aan'

Al voor 2000 bestelde ik online. We zijn een generatie verder en nog wordt dit als high tech beschouwd. Als ik ook software op mijn werk bekijk, of de drama laptops bij mij thuis, heb ik niet het idee dat we vooruit gaan. Ik vraag me ook af of we maar moeten blijven aanhobbelen achter al die technologieën die veel beloven, maar weinig toevoegen. Onze wasmachine zit vol technische snufjes, maar de was komt er na twee uur nog net zo schoon uit als vroeger. Maar hij gaat maar half zo lang mee. Vaak omdat printplaat of iets dergelijks kapot is. Een Tesla met verouderde autopilot om laten bouwen voor duizenden euro’s vinden we ook normaal, Elon kan er weer meer raketten van bouwen voor de lol. Ook de drang naar meer dataverkeer is iets waar eigenlijk paal en perk aan gesteld moet worden. 100 megapixel foto’s delen, alsof je de foto scherp op de Mount Everest wil projecteren, slaat nergens op. Het enige wat we doen is snelle jongens aan mega veel geld helpen. CM.com stuurt herinneringen om de tandarts niet te vergeten. Pfffff, we zijn niet goed snik aan het worden? Dat is de toekomst in AEX. Terwijl onze eerste levensbehoeften niet interessant meer zijn.