Chinese toezichthouder pakt Tencent opnieuw aan - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent moet binnen 30 dagen zijn exclusieve muzieklicenties met enkele wereldwijde labels opgeven. Daarnaast heeft de Chinese internetreus een boete van 500.000 yuan opgelegd gekregen door de Chinese toezichthouder. Dit meldden Chinese media dit weekend. De toezichthouder meent dat Tencent een te dominante positie heeft in online muziekstreamen in China, nadat het in 2016 China Music overnam. Die overname is volgens de toezichthouder in strijd met de regelgeving geweest. Tencent ligt, net als andere grote Chinese techbedrijven, al geruime tijd onder het vergrootglas van de toezichthouder. Zo werd recent nog een fusie van de grootste Chinese gameplatforms Huya en DouYu verboden. Tencent heeft een belang van 37 procent in Huya en bezit meer dan een derde van DouYu. Prosus, in Amsterdam genoteerd, is een grootaandeelhouder van Tencent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.