Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag op weekbasis hoger gesloten

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 4.411,80 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.061,42 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 14.836,99 punten.

De S&P steeg op weekbasis 2,0 procent, terwijl de Nadaq Composite 2,8 procent steeg en de Dow 1,1 procent kon bijschrijven op weekbasis.

De Amerikaanse aandelenmarkten zetten daarmee de opwaartse trend van de afgelopen dagen voort, waarbij met name technologieaandelen de rally trekken, te midden van toenemende zorgen over de snelle verspreiding in de VS van de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus, waarbij met name de staten waar de vaccinatiegraad lager is zwaar worden getroffen.

"Beleggers weten niet wat dit betekent voor het herstel van de economie in de komende maanden. Beleggers moeten er rekening mee houden dat technologieaandelen op het hoogtepunt van de coronaviruspandemie een toevluchtsoord waren voor zenuwachtige beleggers vanwege hun bovengemiddelde winstprestaties", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Met eenzelfde strategie stappen beleggers over van aandelen die positief gecorreleerd zijn aan economische cycli naar techchnologieaandelen in een poging de risico's af te dekken", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de groei van de economische activiteit in de VS in juli is vertraagd. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de Verenigde Staten daalde van 63,7 in juni naar 59,7 in juli, het laagste niveau in vier maanden.

De euro/dollar noteerde op 1,1777. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1772 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1770 op de borden.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,2 procent, ofwel 0,16 dollar, hoger op 72,07 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis steeg de prijs voor een vat ruwe olie met 0,7 procent.

Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak slechts de nieuwe woningverkopen van juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Honeywell, American Express en Kimberly-Clark openden voorbeurs de boeken. Honeywell presteerde in het tweede kwartaal beter dan verwacht en verhoogde de outlook. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Kimberly-Clark heeft in het tweede kwartaal onder de maat gepresteerd en gaf een winstwaarschuwing voor het hele boekjaar, ook als gevolg van de kosten die het moet gaan doorberekenen aan klanten vanwege de oplopende inflatie. Het aandeel won 0,7 procent.

American Express heeft het afgelopen kwartaal de nettowinst bijna tien keer zo hoog zien uitkomen. Het resultaat werd met name gestut door het vrijvallen van voorzieningen voor kredietverliezen. Het aandeel steeg 1,6 procent.

Schlumberger heeft in het tweede kwartaal de verwachtingen overtroffen. In de verslagperiode steeg de omzet met 5 procent op jaarbasis naar 5,63 miljard dollar. Op kwartaalbasis lag de omzet 8 procent hoger. Het aandeel noteerde 1,4 procent hoger.

Donderdagavond was het al de beurt aan chipreus Intel en social mediabedrijven Snap en Twitter. Waar de laatste twee de markt positief verrasten, viel met name de outlook van Intel voor het derde kwartaal tegen.

De chipgigant wist in het tweede kwartaal wel te overtuigen met beter dan verwachte cijfers en stelde de outlook voor heel 2021 opwaarts bij. De verwachte winst per aandeel van 1,08 dollar in het derde kwartaal is echter voorzichtiger dan de 1,09 dollar waar analisten op rekenen. Het aandeel daalde 5,6 procent.

Snap won circa 24,0 procent. Het moederbedrijf van de populaire app Snapchat wist de markt te verrassen met zwarte cijfers in het tweede kwartaal. De aangepaste winst van 0,10 dollar was beter dan het verlies van 0,01 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers steeg met 13 miljoen naar 293 miljoen. Analisten rekenden op 10 miljoen nieuwe gebruikers.

Twitter heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet behaald dan verwacht, terwijl de groei van het aantal gebruikers conform de marktverwachting was. Het aandeel ligt steeg 3,5 procent.

Pfizer en BioNTech zullen 200 miljoen extra coronavaccins leveren aan de Verenigde Staten. Daarmee komt de totale order van de VS op 500 miljoen vaccins uit.