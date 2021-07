Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee de olieprijs is hersteld van de forse verliezen op maandag en op weekbasis 0,7 procent hoger sloot. De stijging markeerde de eerste stijging op weekbasis in drie weken. WTI daalde maandag meer dan 7 procent in een brede verkoopgolf, die deels werd toegeschreven aan zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus en de impact ervan op de vraag naar energie. Ruwe olie en andere activa, waaronder aandelen, herstelden vervolgens nadat beleggers gretig bleken om op de dip in te stappen. Het herstel van de markt "bevestigt onze hypothese dat de verkoopgolf werd veroorzaakt door externe factoren", zei grondstoffenanalist Eugen Weinberg van Commerzbank. Weinberg zei tevens dat hij de verwachting ondersteunt dat de overeenkomst van OPEC+ om elke maand 400.000 vaten per dag aan de productie toe te voegen, een herhaling van de onrust vorig jaar binnen het kartel zal voorkomen. "De voorraadsituatie blijft krap, terwijl de overeenkomst de eensgezindheid binnen OPEC+ onderstreept en de reactie van niet OPEC+ producenten tot nu toe op de aanzienlijk hogere prijzen te wensen overlaat", zei Weinberg. "Dit suggereert dat OPEC+ zijn prijsmacht zal behouden, wat tot hogere prijzen zal leiden", voegde hij toe. Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,2 procent, ofwel 0,16 dollar, hoger op 72,07 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

