Nieuw record voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist deze week na een valse start alsnog een nieuw record in de boeken te zetten. Bij een slot van 749,42 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis 1,8 procent. Vorige week eindigde de index op 736,52 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verklaarde het negatieve sentiment aan het begin van de week door de zorgen over de snel toenemende deltavariantbesmettingen van het coronavirus wereldwijd, waardoor landen weer nieuwe reisbeperkingen opleggen.

"De bedrijfswinsten blijven sterk en in de verwachtingen wordt er geen rekening mee gehouden dat de deltavariant het herstel in de weg zal zitten", verklaarde strateeg Esty Dwek van Natixis Investment Managers het optimisme aan het eind van de week. "Dit geeft de markt vertrouwen dat het herstel zich doorzet."

Verder zag investment manager Simon Wiersma van ING dat beleggers opgelucht reageerden op de toelichting van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank door voorzitter Christine Lagarde op donderdag.

"Op de financiële markten was men het er in ieder geval snel over eens: de ECB zal de rentes nog lang laag houden", aldus Wiersma. "Aandelenbeleggers reageerden opgelucht en voelen zich gesteund door de gedachte dat er vooralsnog weinig aantrekkelijke alternatieven voor aandelenbeleggingen zijn."

ECB past forward guidance aan

De meeste aandacht ging deze week uit naar dat rentebesluit van de ECB, waarbij het monetaire beleid werd gehandhaafd. De belangrijkste beleidsrente bleef daardoor staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Daarnaast handhaafde de centrale bank zijn Asset purchase programme (APP) van 20 miljard euro per maand. Het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme bleef eveneens onaangeroerd op 1.850 miljard euro met een looptijd tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval totdat de centrale bank van mening is dat de coronacrisis voorbij is.

Wel paste de bank zijn forward guidance aan, wat volgens marktvolgers geen verrassing was, aangezien de centrale bank zijn inflatiedoel recent vaststelde op 2 procent.

De ECB zei ter ondersteuning van zijn symmetrische inflatiedoelstelling van 2 procent en in overeenstemming met zijn beleidsstrategie te verwachten dat de basisrentes van de ECB op hun huidige of lagere niveaus zullen blijven totdat de inflatie voor een wat langere tijd op of licht boven de 2 procent noteert. "Denk hierbij aan een periode van zeg een jaar", aldus marktanalist Elwin de Groot van Rabobank tegen ABM Financial News.

Per saldo zegt de centrale bank daarmee volgens De Groot van Rabobank dat de rente langer laag blijft dan de markt eerder had verwacht.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING was het rentebesluit van de ECB als oude wijn in nieuwe zakken, aangezien de communicatie enigszins is veranderd, maar de centrale bank inhoudelijk zeer dovish blijft.

Olieprijs keldert door OPEC-akkoord

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1756 en daarmee licht lager op weekbasis. Olie stond begin deze week even stevig onder druk nadat oliekartel OPEC en diens bondgenoten een akkoord bereikten over de toekomstige productie. Afgesproken is dat vanaf augustus maandelijks de productie met 400.000 vaten olie per dag zal worden verhoogd tot april 2022.

"400.000 vaten per dag is iets minder dan de markt initieel hoopte, maar een groter tekort is afgewend", zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Bij een prijs van 72 dollar was een vat West Texas Intermediate vrijdag aardig hersteld van de koersklap aan het begin van de week.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg ASML deze week met meer dan 8 procent na kwartaalcijfers. Volgens Kempen publiceerde ASML een goed kwartaalrapport. Ook ING sprak van een "erg sterke" update. Diverse analisten verhoogden hun koersdoel. ASMI en Besi stegen ruim 7 procent.

Unilever verloor bijna 5 procent in de hoofdindex na een negatieve ontvangst van de cijfers en sloot daarmee de rij. De outlook voor de marge viel beleggers tegen. Unilever meldde dat het rekent op een vlakke margeontwikkeling dit jaar, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een kleine stijging. De goede resultaten van Unilever in de eerste helft van 2021 worden overschaduwd door de herziene margeverwachting voor heel dit jaar, schreef UBS.

AkzoNobel daalde bijna 4 procent na cijfers. Het verf- en coatingsbedrijf heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien oplopen, terwijl de omzet ook een steeg. Volgens JPMorgan Cazenove waren de resultaten conform verwachting. AkzoNobel kwam dinsdag al onder druk te staan, nadat de Amerikaanse concurrent PPG maandagavond een kwartaalupdate afgaf die slecht werd ontvangen.

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen en de marge zien aandikken. Het aandeel verloor toch 4,0 procent op weekbasis, omdat de cijfers minder sterk waren dan gedacht, volgens ING. Ook wordt de groei van Signify gedrukt door verstoringen in de aanvoerketen, merkte Degroof Petercam op.

In de AMX verloor Corbion ruim 6 procent, nadat het aandeel op de verkooplijst werd geplaatst door Barclays. Corbion blijft volgens Barclays goed gepositioneerd om van de duurzaamheidstrends in de wereld te kunnen blijven profiteren, maar op korte termijn drukken de hogere kosten op de winst.

In de Midkap kregen de cijfers van Aalberts deze week een positieve ontvangst met een koerswinst van ruim 16 procent, waardoor het aandeel koploper was samen met Alfen. Degroof Petercam oordeelde dat Aalberts sterk heeft gepresteerd.

Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis, maar verwelkomde wel meer leden en opende weer clubs. Het aandeel steeg deze week meer dan 4 procent.

Flitshandelaar Flow Traders verloor ruim 8 procent na cijfers en was daarmee hekkensluiter in de AMX. Vooral de ontwikkelingen in de Verenigde Staten baren zorgen volgens UBS.

In de AScX won Acomo na een positief ontvangen cijferrapportage 7 procent. Accell zag zijn cijfers beloond met een koerswinst van zelfs 12 procent op weekbasis. De doelen voor 2022 liggen binnen handbereik volgens Degroof Petercam.

De kwartaalcijfers van Sligro leverden deze week een koerswinst op van iets meer dan 2 procent. "We hadden op iets meer gerekend", oordeelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam echter over de kwartaalupdate.

Nedap steeg meer dan 4 procent na het openen van de boeken. In de eerste jaarhelft werden hogere resultaten behaald. Wel ziet Nedap dat de schaarste aan componenten wereldwijd toeneemt. Toch verwacht het bedrijf over heel 2021 een hogere omzet dan in 2020.

Beter Bed verloor deze week dik 9 procent na cijfers en NX Filtration steeg 6,5 procent na een koopadvies van Berenberg. Vrijdag nabeurs kondigde Beter Bed een aandelenemissie aan van bijna 1 miljoen aandelen.