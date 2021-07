Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag opnieuw hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 461,51 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 15.669,29 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,4 procent op 6.568,82 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent hoger op 7.027,58 punten.

De Europese aandelenmarkten koersten opnieuw hoger, terwijl beleggers goede kwartaalcijfers afwogen tegen zorgen over de impact van de deltavariant op het economisch herstel.

De maandenlange rally in aandelen werd afgelopen week hervat nadat de markten aan het begin van de week nog fors daalden als reactie op zorgen over de zich snel verspreidende nieuwe variant van het coronavirus.

Beleggers haalden steun uit de snelle winstgroei bij met name grote Amerikaanse bedrijven. De markt lijkt er daarnaast van overtuigd dat de VS en Europa geen nieuwe lockdowns zullen invoeren die de groei doen stokken, hoewel het toenemende aantal infecties wel de glans van het economisch herstel wegneemt.

"Het cijferseizoen verloopt enorm goed", vindt marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. "De economische vooruitzichten zijn niet zo sterk als drie maanden geleden, maar het pad dat voor ons ligt is niet negatief en er wordt zeker veel gekocht op de dip", zei Shah.

Vanochtend konden beleggers aan de slag met inkoopdata uit Europa. In Duitsland groeide de activiteit in de dienstensector in een recordtempo, terwijl in Frankrijk sprake was van een groeivertraging. De Duitse groei was voor de gehele eurozone echter goed genoeg om flink door te groeien. De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie in zijn geheel meet, kwam in juli uit op 60,4 tegen 58,3 in juni. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in 181 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone daalde echter van 63,4 tot 62,6. De samengestelde index steeg zo van 59,5 in juni naar 60,6 in juli. Dat is de hoogste stand in liefst 21 jaar.

In het Verenigd Koninkrijk groeide de activiteit in zowel de industrie als dienstensector in juli minder hard, waardoor de samengestelde index terugzakte van 62,2 tot 57,7.

De euro/dollar noteerde op 1,1761. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1767 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1770 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen noteerden overwegend hoger. ING steeg 0,8 procent, Société Générale won 1,9 procent en UniCredit noteerde 1,8 procent hoger.

In Frankfurt deden autofabrikanten goede zaken. Volkswagen en Daimler stegen achtereenvolgens 1,6 procent en 5,4 procent. In Parijs ging Airbus 2,0 procent hoger. ArcelorMittal steeg 2,8 procent.

Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis, maar verwelkomde wel meer leden en opende weer clubs. Het aandeel steeg 3,2 procent.

Vodafone Group heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar 2022 de omzet zien stijgen, dankzij een versnelling van de autonome omzetgroei. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen en de marge zien aandikken. Het aandeel verloor toch 5,2 procent omdat de cijfers minder sterk waren dan gedacht, volgens ING. Ook wordt de groei van Signify gedrukt door verstoringen in de aanvoerketen, oordeelde Degroof Petercam.

Ook techaandelen deden het goed, profiterend van het vooruitzicht van een langdurig lage rente. In Parijs won STMicroelectronics 2,9 procent en in Frankfurt ging Infineon 1,4 procent hoger. In Amsterdam, wellicht inmiddels de tech-index van Europa, won Besi 3,2 procent en wonnen ASMI en ASML ruim 2,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 4.407,14 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen.