AEX met record weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft vrijdag een nieuwe recordstand bereikt. Bij een slot van 749,42 punten op vrijdag, steeg de AEX 1,4 procent. Vorige week eindigde de index op 736,52 punten.

Daarmee eindigt een turbulente week voor de hoofdindex en omringende Europese beurzen positief. Begin deze week gingen de aandelenmarkten nog onderuit vanwege de zorgen over de snel toenemende deltavariantbesmettingen van het coronavirus wereldwijd. Inmiddels heeft het optimisme over sterke bedrijfscijfers weer de overhand genomen, net als de gedachte dat de ECB nog lang accommoderend zal blijven.

"We kregen geruststellende woorden van Lagarde. De kwantitatieve versoepeling zal niet worden teruggeschroefd zolang de Europese economie niet volledig hersteld is", aldus Justin Blekemolen van Lynx.

"In tegenstelling tot andere centrale banken zoals de Fed en BOE, maakt de ECB duidelijk dat het de Europese geldkraan nog lang zal opgedraaid blijven. Dit zou wel eens kunnen beteken dat de komende tijd de Europese aandelen zullen outperformen", aldus de beleggingsspecialist.

Bank of America is juist minder enthousiast geworden over Europese aandelen en verlaagde vrijdag het advies van positief naar neutraal.

"We verwachten dat de groei robuust blijft in het derde kwartaal, maar de risico's stijgen, door de deltabesmettingen en het vervagen van de aanjagers", aldus de analisten van de Amerikaanse bank.

Op macro-economisch vlak konden beleggers aan de slag met inkoopdata uit Europa en de Verenigde Staten. In Duitsland groeide de activiteit in de dienstensector in een recordtempo, terwijl in Frankrijk sprake was van een groeivertraging. De Duitse groei was voor de gehele eurozone echter goed genoeg om flink door te groeien. De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie in zijn geheel meet, kwam in juli uit op 60,4 tegen 58,3 in juni. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in 181 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone daalde echter van 63,4 tot 62,6. De samengestelde index steeg zo van 59,5 in juni naar 60,6 in juli. Dat is de hoogste stand in liefst 21 jaar.

Econoom Chris Williamson van Markit stelde dat de eurozone geniet van een zomerse groeispurt, nu de restricties om een verspreiding van het coronavirus in te dammen langzaam worden opgeheven. Maar hij waarschuwde ook dat risico's omtrent de deltavariant van het virus zijn toegenomen.

In het Verenigd Koninkrijk groeide de activiteit in zowel de industrie als dienstensector in juli minder hard, waardoor de samengestelde index terugzakte van 62,2 tot 57,7. In de Verenigde Staten was het beeld gemengd: de activiteit in de dienstensector zwakte af, maar die in de industrie nam iets toe. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 63,7 in juni naar 59,7 in juli, het laagste niveau in vier maanden.

Econoom Williamson wees erop dat het tempo van de economische groei in de VS lijkt te vertragen, maar wel met de kanttekening dat dit gebeurt na een ongekende groei in het voorjaar. En het derde kwartaal ziet er volgens de marktkenner nog steeds sterk uit.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1761. De WTI-olieprijs noteerde licht lager op 71,81 dollar.

Stijgers en dalers

Besi deed goede zaken in de AEX en steeg vrijdag ruim 3 procent. Sectorgenoten ASMI en ASML stegen ook zo'n 3 procent.

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen en de marge zien aandikken. Het aandeel verloor toch meer dan 5 procent omdat de cijfers minder sterk waren dan gedacht, volgens ING. Ook wordt de groei van Signify gedrukt door verstoringen in de aanvoerketen, oordeelde Degroof Petercam.

Op gepaste afstand daalde Prosus zo'n 2 procent. De Chinese overheid overweegt om de sector educational technology te verplichten tot een non-profit model, aldus verschillende Chinese media. Volgens de media zou Beijing overwegen om hiervoor nieuwe wetgeving in te voeren. Chinese edtech bedrijven met een notering in de VS zagen hun beurswaarde ruim halveren. De koers van Gaotu Techedu daalde zelfs meer dan 90 procent.

Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis, maar verwelkomde wel meer leden en opende weer clubs. Het aandeel steeg daarom toch ruim 3 procent in de Midcap. Aalberts was na de sterke resultaten van donderdag koploper met een plus van ruim 8 procent.

Flitshandelaar Flow Traders verloor meer dan 6 procent na cijfers en was daarmee hekkensluiter in de AMX. Vooral de ontwikkelingen in de Verenigde Staten baren zorgen volgens UBS.

In de AScX won Acomo na een positief ontvangen cijferrapportage ruim 7 procent. Accell zag zijn cijfers beloond met een koerswinst van meer dan 6 procent. De doelen voor 2022 liggen binnen handbereik volgens Degroof Petercam.

Nedap steeg ruim 4 procent na het openen van de boeken op donderdagavond. In de eerste jaarhelft werden hogere resultaten behaald. Wel ziet Nedap dat de schaarste aan componenten wereldwijd toeneemt. Toch verwacht het bedrijf over heel 2021 een hogere omzet dan in 2020.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overtuigend in het groen.