Bloedbad in Chinese educatie technologie dreigt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aandelen van Chinese bedrijven die actief zijn in digitaal onderwijs dreigen kopje onder te gaan, als de Amerikaanse beurs vanmiddag opent. De Chinese overheid overweegt om de sector educational technology te verplichten tot een non-profit model, aldus verschillende Chinese media. Volgens de media zou Beijing overwegen om hiervoor nieuwe wetgeving in te voeren. Dit zou tot gevolg hebben dat deze bedrijven niet meer naar de beurs kunnen en ook vers kapitaal ophalen wordt lastig, aldus persbureau Bloomberg, zeker omdat buitenlands kapitaal volgens een bron geweerd zal worden. De koersverliezen zijn vrijdagmiddag in de voorbeurshandel enorm. Zo verliest een bedrijf als Tal Education bijna 60 procent in de voorbeurshandel en New Oriental Education & Technology zelfs 65 procent. Beide aandelen zijn genoteerd aan de Amerikaanse NYSE. Ook Gaotu Techedu lijkt meer dan 60 procent aan beurswaarde te verliezen. De geruchten die nu voor die enorme koersdalingen zorgen, zijn vooralsnog niet bevestigd door de Chinese overheid. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.