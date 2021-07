Enorme winststijging American Express

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft het afgelopen kwartaal de nettowinst bijna tien keer zo hoog zien uitkomen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de creditcardmaatschappij.

"De maatregelen die we namen om de pandemie door te komen, werken", concludeerde CEO Stephen Squeri in een toelichting. In juni werd er al weer meer met de kaarten van American Express betaald dan voor de coronacrisis, aldus de topman, die ook erg optimistisch is over de komende periode. Hij verwacht dan ook aan de bovenkant van de eerder afgegeven winstverwachting uit te zullen komen.

American Express boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van bijna 2,3 miljard dollar, ofwel 2,80 dollar per aandeel, in vergelijking met 257 miljoen dollar of 0,29 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat werd met name gestut door het vrijvallen van voorzieningen voor kredietverliezen. Stopte American Express vorig jaar nog ruim 1,5 miljard dollar in deze stroppenpot, afgelopen kwartaal kon er weer 606 miljoen dollar uit worden gehaald.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 1,63 dollar per aandeel.

De inkomsten stegen ook, met 33 procent op jaarbasis tot 10,2 miljard dollar.

Het aandeel American Express noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs ruim 4 procent hoger.