Schlumberger overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Schlumberger heeft in het tweede kwartaal de verwachtingen overtroffen. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse oliedienstverlener.

"Onze resultaten over het tweede kwartaal tonen de brede kracht van onze portefeuille, de omvang van ons markten, zowel in Noord-Amerika als internationaal, en ons verbeterde vermogen om de groei van activiteiten om te zetten in aanhoudende marge-uitbreiding en een sterke vrije kasstroom", zei CEO Olivier Le Peuch in een toelichting.

In de verslagperiode steeg de omzet met 5 procent op jaarbasis naar 5,63 miljard dollar. Op kwartaalbasis lag de omzet 8 procent hoger. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 5,51 miljard dollar.

De internationale omzet kwam uit op 4,5 miljard dollar en de opbrengsten in de Verenigde Staten op 1,1 miljard dollar. In de VS was dat een lichte omzetdaling op jaarbasis.

Onder de streep schreef Schlumberger weer zwarte cijfers. Waar in het tweede kwartaal van 2020 nog stevig verlies van 3,4 miljard dollar in de boeken kwam, behaalde het bedrijf nu een winst van 431 miljoen dollar. Op kwartaalbasis was dat een verbetering van 44 procent.

De aangepaste winst per aandeel van 0,30 dollar was beter dan de 0,26 dollar waar analisten op rekenden.

Het aandeel Schlumberger steeg in de voorbeurshandel vrijdag 2 procent.