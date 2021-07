Honeywell verhoogt outlook 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Honeywell heeft na een goed tweede kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van het Amerikaanse bedrijf. "Onze sterke prestatie in het tweede kwartaal vond plaats in een herstellende maar nog altijd uitdagende omgeving", zei CEO Darius Adamczyk. Voor 2021 verhoogde het bedrijf zijn verwachtingen voor de aangepaste winst per aandeel naar 7,95 tot 8,10 dollar. Eerder was dit nog 7,75 tot 8,00 dollar. Voor de omzet rekent Honeywell nu op 34,6 miljard tot 35,2 miljard dollar, tegenover 34,0 miljard tot 34,8 miljard dollar. De autonome groei wordt ingeschat op 4 tot 6 procent, in plaats van 3 tot 5 procent. Tweede kwartaal De nettowinst steeg afgelopen kwartaal tot 1,45 miljard dollar, of 2,04 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 1,10 miljard, of 1,53 dollar per aandeel. Exclusief eenmalige posten kwam de winst per aandeel op 2,02 dollar uit. Dit is beter dan verwacht. De FactSet-consensus rekende op 1,94 dollar. De omzet steeg dan ook met 17,8 procent tot 8,8 miljard dollar. Analisten rekenden gemiddeld op een omzet van 8,6 miljard dollar. Topman Adamczyk zei vooral te spreken te zijn over het feit dat markten die aanvankelijk hard werden getroffen door de coronacrisis, nu herstel laten zien. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

