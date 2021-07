Futures voorspellen hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures op Wall Street voorspellen vrijdag rond lunchtijd een openingswinst van 0,5 procent voor de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq. De Amerikaanse beurzen schommelden donderdag nog tussen winst en verlies, maar sloten uiteindelijk licht hoger. Beleggers zijn optimistisch over de winstcijfers van de grootste Amerikaanse bedrijven en lijken opgelucht dat er tot nog toe geen nieuwe lockdowns komen ondanks de snel verspreidende deltavariant van het coronavirus. "Er is een resultatenseizoen dat enorm goed verloopt", volgens marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors. De economische vooruitzichten zijn weliswaar niet zo sterk als drie maanden geleden, volgens de marktkenner, maar het toekomstige plaatje is ook weer niet zo negatief. Shah ziet veel beleggers die koopkansen zien door de recente dip. De marktstrateeg houdt nauwlettend in de gaten wat leidinggevenden zeggen over hun vermogen om hogere inputkosten door te berekenen aan klanten in plaats van zelf de klap op te vangen ten koste van de winstmarges. Het nadeel van de kosten doorberekenen naar klanten is volgens Shah dat de inflatie daardoor langer hoog blijft, wat kan leiden tot bezorgdheid over hogere rentetarieven. Dit kan de markten een behoorlijke knauw geven. Op macro-economisch vlak staan vanmiddag nog inkoopdata uit de Verenigde Staten op de rol. De euro/dollar noteerde rond het middaguur nagenoeg onveranderd op 1,1772. De WTI-olieprijs noteerde stabiel rond 72 dollar. Bedrijfsnieuws Honeywell, American Express en Kimberly-Clark openen vrijdagmiddag de boeken. Honeywell presteerde in het tweede kwartaal beter dan verwacht en verhoogde de outlook. Donderdagavond was het al de beurt aan chipreus Intel en social mediabedrijven Snap en Twitter. Waar de laatste twee de markt positief verrasten, viel met name de outlook van Intel voor het derde kwartaal tegen. De chipgigant wist in het tweede kwartaal wel te overtuigen met beter dan verwachte cijfers en stelde de outlook voor heel 2021 opwaarts bij. De verwachte winst per aandeel van 1,08 dollar in het derde kwartaal is echter voorzichtiger dan de 1,09 dollar waar analisten op rekenen. Het aandeel lijkt vrijdag 2 procent lager te gaan openen. Snap gaat een 17 procent hogere opening tegemoet. Het moederbedrijf van de populaire app Snapchat wist de markt te verrassen met zwarte cijfers in het tweede kwartaal. De aangepaste winst van 0,10 dollar was beter dan het verlies van 0,01 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers steeg met 13 miljoen naar 293 miljoen. Analisten rekenden op 10 miljoen nieuwe gebruikers. Twitter heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet behaald dan verwacht, terwijl de groei van het aantal gebruikers conform de marktverwachting was. Het aandeel ligt op koers voor een openingswinst van 6 procent. Slotstanden De S&P 500 index steeg 0,2 procent naar 4.367,48 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent tot 34.823,35 punten en de Nasdaq ging 0,4 procent hoger bij een slot van 14.684,60 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

