Wereldwijde staalproductie groeit minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale staalproductie is in juni opnieuw gestegen maar minder hard dan in de maanden ervoor. Dit bleek vrijdag uit cijfers van brancheorganisatie World Steel Association.

In totaal vervaardigden de 64 staalproducerende landen in juni 167,9 miljoen ton staal, een stijging van 11,6 procent op jaarbasis. Dat was in mei nog bijna 17 procent en in april zelfs meer dan 23 procent.

In China, wereldwijd met afstand de grootste fabrikant van staal, steeg de productie met 1,5 procent tot 93,9 miljoen ton. In de VS was sprake van een forse stijging van ruim 44 procent tot 7,1 miljoen ton. Ook Japan produceerde ruim 44 procent meer staal dan in juni 2020.

Duitsland zag de productie met 38,2 procent stijgen. In India en Brazilië waren de stijgingen met respectievelijk 21 en 45 procent ook fors.