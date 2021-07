Bank of America minder enthousiast over Europese aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America is minder enthousiast geworden over Europese aandelen en verlaagde vrijdag het advies van positief naar neutraal. "We verwachten dat de groei robuust blijft in het derde kwartaal, maar de risico's stijgen, door de deltabesmettingen en het vervagen van de aanjagers", aldus de analisten van de Amerikaanse bank. Nu de kans op een stevige groeiversnelling afneemt, zag Bank of America zich genoodzaakt het advies voor Europese aandelen te verlagen. De bank besloot ook om de blootstelling aan cyclische aandelen te verkleinen. Het advies voor bedrijven in kapitaalgoederen en gespecialiseerde financials werd verlaagd naar neutraal, terwijl die voor nutsbedrijven, die te boek staan als defensief, juist werd verhoogd naar neutraal. "We blijven gepositioneerd voor een stijging van de obligatierente en overwogen voor financials, maar zijn onderwogen op gezondheidszorg en basisproducten", aldus investment manager Sebastian Raedler. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.