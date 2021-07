Beursblik: verstoringen aanvoer drukken groei Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) De groei van Signify wordt gedrukt door verstoringen in de aanvoerketen. Dit concludeerde analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag. "Het is de eerste keer in veel kwartalen dat Signify er niet in slaagt positief te verrassen en zelfs de verwachtingen net niet haalt", aldus Claassen. De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal enkele procenten lager uit dan verwacht, en dat was vooral het gevolg van aanvoerproblemen bij de tak Digital Products, zag Claassen. Juist die tak was "de ster" van de afgelopen kwartalen. "Desalniettemin herhaalde Signify de outlook voor 2021, die ook haalbaar oogt", aldus de analist van Degroof. Claassen is tevreden over de kasstroom en de kosten van Signify, maar meent dat dit ook wel grotendeels in de koers is ingeprijsd. Hij herhaalde dan ook zijn Houden advies met een koersdoel van 46,00 euro. Signify daalde vrijdag 7,5 procent naar 46,84 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.