Beursblik: doelen Accell binnen handbereik Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Accell heeft in de eerste helft van dit jaar last gehad van verstoringen in de aanvoerketen, maar de margestijging maakt de omzetdaling meer dan goed en de doelen voor 2022 zijn binnen handbereik. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag. De brutomarges waren al terug op het gewenste niveau van meer dan 30 procent, waarschijnlijk te danken aan de hogere prijzen, aldus Claassen. Bovendien heeft de fabrikant de operationele kosten onder controle. De vrije kasstroom was negatiever dan waar de analist op rekende, maar dit is begrijpelijk gezien de poging van Accell om zoveel mogelijk voorraden op te bouwen. Na de sterke prestaties in de eerste helft van het jaar is Claassen verrast dat Accell geen concrete outlook geeft voor heel het jaar, bijvoorbeeld dat de EBIT of winst boven het niveau van vorig jaar zullen komen. "Maar het is een stuk waarschijnlijker geworden dat de fietsenfabrikant zijn doelstellingen voor 2022 zal behalen", nuanceerde de analist het uitblijven van een jaarverwachting. Degroof Petercam heeft het advies en koersdoel voor Accell onder herziening. Eerder hanteerde Degroof nog een Houden advies. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 2,3 procent tot 45,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.