Beursblik: aanwas nieuwe leden Basic-Fit positief

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar conform verwachting gepresteerd, maar de aanwas van nieuwe leden en een versnelde uitrol van clubs in 2022 is positief. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING vrijdag. De omzet bedroeg in het afgelopen halfjaar 53 miljoen euro, waar ING mikte op 56 miljoen euro, bij een onderliggend EBITDA-verlies van 12,5 miljoen euro. ING mikte op een verlies van 19 miljoen euro. Belangrijker is volgens Zwartsenburg de aanwas aan nieuwe leden, die de analist sterk noemde. Het ledenbestand van 2,01 miljoen impliceert dat Basic-Fit binnen enkele weken alweer op de niveaus van eind 2020 zit. Verder merkte ING op dat Basic-Fit een overeenkomst bereikte met banken omtrent de convenanten die aflopen tegen het einde van 2021 én 2022. "Dit voorkomt dat de coronacrisis problemen geeft voor wat betreft de convenanten", aldus Zwartsenburg. ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel steeg vrijdag met 1,7 procent tot 36,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

