Update: Flinke omzetdaling Basic-Fit

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis, maar verwelkomde wel meer leden en opende weer clubs. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs vrijdag voorbeurs bekend. CEO Rene Moos zei in een toelichting dat het eerste halfjaar gekenmerkt werd door coronamaatregelen, waardoor clubs 81 procent van de tijd niet open waren. Dit resulteerde in een significant omzetverlies. In de weken nadat de clubs weer open gingen zag Moos dat leden snel weer terugkeerden en het ledenbestand steeg in korte tijd met meer dan 250.000. De topman sprak van een recordinstroom na heropening van de clubs, met een lager dan gemiddeld aantal leden dat het abonnement opzegde. De omzet daalde in het afgelopen halfjaar op jaarbasis van 182,5 miljoen tot 53 miljoen euro. De onderliggende EBITDA daalde daarbij van 62,2 miljoen vorig jaar naar een verlies van 12,5 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. In het afgelopen halfjaar haalde Basic-Fit 304 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare obligaties en werd er daarnaast 204 miljoen euro opgehaald met een aandelenemissie. Als gevolg had Basic-Fit direct toegang tot 497 miljoen euro aan contanten per eind juni. In de eerste zes maanden van 2020 werden er 68 nieuwe clubs geopend. Het clubnetwerk groeide hierdoor tot 973 clubs. Het aantal nieuwe leden steeg afgelopen zes maanden tot 2,01 miljoen tegenover 2 miljoen eind 2020 en 1,75 miljoen voorafgaand aan de heropening van clubs. Outlook Basic-Fit zegt voldoende liquiditeit te hebben om de groeistrategie te kunnen doorzetten en verwacht onverminderd 105 clubs te openen dit jaar om zo uit te komen op een totaal van 1.010 clubs. In 2022 zal de uitrol van clubs worden versneld, waardoor het doel van 1.250 clubs binnen bereik komt. Correctie: om EBITDA verlies aan te geven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

